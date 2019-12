Tras contestar 20 preguntas de ‘El valor de la verdad’, Alexandra ‘La Chama’ Méndez se llevó S/25 mil. Ella narró pasajes que vivió hace unos meses en una discoteca donde fue víctima de un sujeto que la drogó para intentar abusar de ella, incluso dijo que sabe quién es, pero no puede denunciarlo porque esta persona al tener dinero no recibiría el castigo que merece.

En otro momento, no dejó de hablar de algunos futbolistas peruanos, de quienes dijo que buscan impresionar a las mujeres y son mujeriegos.

A continuación, las preguntas más polémicas que contestó la modelo venezolana en el sillón rojo de Beto Ortiz.

¿Te drogaron en la misma discoteca donde abusaron de Macarena Vélez?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Sucedió en agosto. Estaba de juerga en esa discoteca en Lince y jamás imaginé que iba a pasar algo tan feo. No supe qué me pasó como en 12 horas. Nosotras siempre vamos acompañadas, pero yo salí de mi box hacía mis amigas que estaban en la barra y las saludo, luego me voy al baño y no me acuerdo de nada más. Yo me desperté, empecé a tocar mi cuerpo y como no entendía nada, me puse a llorar (…). La gente de la discoteca nos iba a dar las imágenes y en las cámaras aparezco hablando con un chico, de quien no recuerdo nada. Luego me sacan del baño cargada. Aunque no sabía quién era, él me escribió al domingo siguiente diciéndome que nos habíamos encontrado el día anterior”.

¿Estuviste a punto de ser violada en la discoteca?

Respuesta: Sí (Verdad)

“La persona que se comunicó con mi manager avisándoles que yo estaba inconsciente en el hospital es alguien que había estado en la discoteca. Yo en realidad luego de lo que pasó, yo me desperté y no supe nada. Al investigar se ve en las cámaras que yo estaba ahí y alguien me sigue en el baño. De ahí no se me ve más hasta que aparezco en el segundo piso hablando con él y tomando cerveza. Nuevamente me voy al baño y él está ahí, se quedó con mi teléfono y me sacaron cargada, esa persona me siguió y preguntaba insistentemente qué me había pasado. Una de seguridad que me grabó me dijo que me había metido cocaína, pero yo nunca la he probado. La droga me la han rozado a la piel, es una conocida vulgarmente como burundanga que produce sicosis, euforia y parálisis, se coloca en la piel y al roce penetra. Yo no soy la misma mujer de antes, ahorita puedo hablar de esto y salir un poco más, pero hubo un tiempo que estaba encerrada en mi casa, no podía ir al gimnasio, no podía dormir, cerraba los ojos y era como que me venía cosas a la cabeza. Me daba miedo hablarlo, empecé a investigar y es alguien que tiene poder económico y se complica más mi situación”.

¿Eres víctima de un acosador?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Pasó un 4 de agosto, el domingo me escribe en la noche como si nada. Esa persona de los chats es misma persona que se comunicó conmigo diciéndome que no me vio mal y que me hubiera ayudado. Yo le seguí la corriente. Le estoy diciendo que estoy mal al día anterior y al día siguiente me pide para ir a almorzar. Al revisar las cámaras es la misma persona que sale en el video, él tiene mi teléfono y da a la señora de seguridad, quien él pregunta por qué él lo tenía. Les conté a mis amigos, quienes me dijeron que era la misma persona de los videos y que debía seguirle la corriente hasta que se terminaran las averiguaciones (…). Para qué quiere verme, para matarme, violarme, si no te conozco no eres mi amigo, pero mira cómo me escribe, yo no le voy a responder. He querido hacer la denuncia de esto, pero la gente me dice que al final hasta que no esté en las manos en la masa, a esta persona no le va a pasar nada. Lo que le pasó a Macarena es un video asqueroso, una persona como esa no merece la vida. Yo doy a conocer esto para que a otras mujeres no les pase lo mismo”.

¿Es Fabio Agostini ti amigo con derechos?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Lo bueno de la amistad es que se mantiene. No hay peleas ni celos. Cuando uno tiene amigo con derecho tienes que estar claro, si quieres que esa amistad perdure, hay cosas que se deben respetar. Me gusta que respeta las reglas que nos ponemos [si él quiere estar con alguien que sea cuando yo esté en un evento, pero que mi cama no la toque. Tengo a dos chicas que jamás debe llevar]. Porque nos queremos tanto, no nos enamoramos”.

¿Se opuso Angie Arizaga a que ingreses a un reality?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Gente del canal me dice que había sido un problema interno con alguien que estaba en el reality. Yo me molesté y le reclamé a Nicola, pero él me dijo que me iba a contar la verdad y me dio a conocer que cuando se enteraron de que iba a entrar al reality, Angie dijo que, si yo entraba, ella no iba a estar en las temporadas siguiente. Incluso en la temporada de verano, donde las estrellas descansan, ella trabajó, reemplazando sus vacaciones para que yo no trabaje”.

¿Te ‘cerró’ Christian Cueva con cien dólares?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue antes de que vaya al mundial de Rusia. En realidad, fue en una salida de varias personas, yo no sabía que él iba a aparecerse ahí. Fuimos a un restaurante donde comimos y bebimos, él pagó la cuenta de todos, unas nueve personas. nos quedamos hasta las 3:00 am y al momento de retirarnos me subí al carro de él, pero más adelante nos para la policía que le pide que pase la prueba del alcoholímetro, pero él se negó diciendo: ‘Ya pues hermano, apóyame’. De ahí preguntó a quienes estábamos en el vehículo si teníamos dinero, yo le dije que tenía 20 soles y dos billetes de 100 dólares, de los cuales me pide uno de 100 y se los da y el efectivo le hizo escolta. Me llevó a mi casa, se fue a Rusia, me seguía llamando y yo solo quería mi plata. Una vez su esposa me dio que él se comunicaba conmigo porque me debía, me dio mucha pena ella porque la sentí muy sincera, lo único que le dije es que tenía varias conversaciones, pero a él le correspondía contárselas. Bueno, me devolvió mi dinero de tanto insistir, dos meses después (…). Incluso una vez, un amigo mío me llevó con engaños a la casa de uno de los tíos de Cueva, donde él se encontraba. Me cae mal por cómo actúa con su familia”.

¿Chapaste con Paolo Guerrero?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue en 2015, el día que lo conocí en su casa y pasé la noche de Navidad con él. Sé por un amigo que me quería conocer y fui a verlo, se puso a hablarme, me dijo que le gustaba, a lo que le respondí que él tenía novia, pero me lo negó. Se acercó, me agarró el cuello y nos dimos un pico y luego un beso. Pasamos las 12 con él y de ahí me llevó a la casa de mi amiga. En realidad, él quería otra cosa. Después me enteró que él llegó de Cuba con Alondra y cuando me llama nuevamente, yo lo amenacé con contar todo, no dijo nada. Con él sí pasó algo y no con Cueva porque es muy diferente: guapo, atractivo, se viste bien, educado, te inspira confianza; el otro es obsesivo, le dice no y se pone como loco”.

La Chama durante su participación en EVDLV (Foto: Captura Latina)

