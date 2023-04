Lady Guillén se manifestó con respecto a la denuncia que realizó Melissa Paredes en su contra luego de que difundiera videos y audios de la hija de Cuba y Paredes en su programa de televisión ‘Dilo Fuerte’. La expareja del ‘gato’ la demandó por difamación agravada y violación a la intimidad y solicitó una reparación civil de 300 mil soles. Al respecto, Guillén dijo que es “insignificante”.

“Yo siempre he cogido las cosas productivas de mi vida. Para mí es insignificante lo que pueda opinar o decir cualquier persona sobre mi trabajo, no le tomo importancia, no tomo importancia a opiniones y tonterías que no me suman”, comentó Lady Guillén en una entrevista con el diario Correo.

La acusada también comentó que ‘tiene clarísimo’ lo que desea hacer en la televisión nacional, dado que le dieron la oportunidad de cumplir un sueño al tener su propio programa. Destacó también que Panamericana es un canal de prestigio, por lo que se siente orgullosa.

Finalmente, Guillén se refirió a Paredes: “Yo soy perfil bajo, yo trabajo sin hacer bulla, no expongo mi vida privada, no tendría por qué estar respondiendo y mucho menos estresándome. Es insignificante todo lo que haya pasado en ese tema. Yo sí quiero resaltar que el ser malagradecidos en la vida nos va a pasar factura”.

