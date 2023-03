‘La Uchulú' se presentó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para aclarar sobre los supuestos tocamientos indebidos que habría sufrido en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’.

La influencer conversó con Magaly Medina y afirmó que el problema se resolvió en el momento, pues nunca le ha gustado tener problemas con nadie.

“Como yo estaba en el programa de la Chola Chabuca, yo trabajaba de forma bonita, no me gusta pelearme con nadie. Me acerqué a la persona y lo resolvimos, lo dejamos ahí”, dijo.

Como se recuerda, la tiktoker dijo que un hombre le había propinado un ‘manotazo’ mientras estaba en el programa de la ‘Chola Chabuca’. Sin embargo, dijo que ella jamás reveló la identidad de la persona que generó el incómodo momento, pues muchos deslizaron que habría sido Tony Rosado.

“Yo en mis vivos cuento todo tipo de anécdotas y alguien grabó esa parte, la subió y puso un título que generó polémica. Yo con el señor no he tenido mucha comunicación, yo no he dicho nombres, solo dije una anécdota que me pasó y luego la gente sacó nombres.”

Por último, dijo que no le importaron los comentarios de Tony Rosado, quien le llamó ‘maric...’, y que toda la situación le generó malestar, pues no quiso crear titulares de esa manera.

“Me sentí incómoda por todo lo que se ha armado, yo quiero que me conozcan por lo que yo puedo hacer o estoy haciendo. Lo que me incomodó el asunto, es que dijeron que yo hice una denuncia pública, yo lo veo diferente, en realidad”, finalizó.