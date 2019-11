En la última edición del programa “Válgame”, Antonio Pavón tuvo un reencuentro con Janet Barboza , con quien hace unos días protagonizó un tenso intercambio de palabras vía telefónica.

La presencia de la expareja de Sheyla Rojas se debió a su regreso a Perú y todo lo relacionado al reencuentro que tuvo con su hijo, tras permanecer varios meses en España.

Así, pues, cuando Pavón se disponía a iniciar la entrevista con Mónica Cabrejos, Karla Tarazona y Katy Sheen, apareció Barboza con un banco para formar parte del bloque.

“Lamento que la producción no me haya tenido en cuenta en este bloque. Yo normalmente estoy en todo el programa y, sin embargo, he tenido que venir con mi propio banquito. Yo quería estar con Antonio y me parece muy raro que la producción no me haya tenido en cuenta”, dijo Janet.

Ante este comentario, Antonio Pavón respondió que “por mi parte, está totalmente invitada y eres bienvenida”, dando paso a un abrazo con Janet Barboza.

El amiste de ambos personajes generó los comentarios irónicos de Mónica Cabrejos, Karla Tarazona y Katy Sheen, aunque Janet aseguró no tener problemas con Pavón, pese a lo sucedido.

Janet Barboza y Antonio Pavón se vieron las caras y dejaron atrás discusión. (Imagen: Latina)