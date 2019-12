A pesar de que el estreno de la cuarta temporada de ‘La casa de papel’ será el próximo año, Jesús Colmenar, director y productor ejecutivo de la serie española, dio a conocer que Netflix “se ha planteado” un spin-off con uno de los protagonistas, aunque no reveló el nombre de quién se trataría. “Esa información nos costaría la vida”, dijo.

Sin embargo, señaló que esa posibilidad cabe muy bien en todos los personajes, de quienes aseguró se podría hacer tranquilamente un spin-off de cada uno de ellos.

Esta noticia no tendría por qué sorprendernos, pues en abril de 2017, durante la primera presentación de ‘La casa de papel’, se habló de la opción de poder hacer series derivadas de los protagonistas, publicó el portal VerTele.

Al respecto, la actriz Alba Flores se refirió a este tema y pese a que no le extrañaría que esto ocurra, mencionó que no tiene noticias oficiales. “No me extrañaría porque el mundo de ‘La casa de papel’ tiene tantos fans que seguramente quieran corresponder ese cariño”.

Si estuviera hacer un spin-off en manos de ella fu categórica en responder. “La historia de la familia de Berlín y El Profesor me encantaría. Pero no tengo ni idea, es mi propia especulación”, manifestó al mismo medio.

La quinta entrega se empezará a rodar durante el año 2020. (Foto: Netflix)

CUARTA TEMPORADA

Colmenar reconoció que para retomar la serie la tuvo difícil, pues la había considerado cerrada. “Como una película con un final coherente, una obra con sentido en sí misma”, pero al considerar que tenía razones de peso para redimensionar la historia, decidió regresar.

Por tal motivo, para ver la cuarta temporada de “La casa de papel” tendrá que esperarse hasta el 2020; recién ahí sabremos cómo continúa el asalto al Banco de España, la cual es calificada “más dura para el espectador”.

Además, se sabe que la quinta temporada ya fue confirmada por el mismo productor ejecutivo de la serie española.

Respecto a las escenas submarinas que se verán en la próxima temporada, Jesús Colmenar las calificó como “dramáticas”. Finalmente, mencionó que el cameo de Neymar “fue petición suya a Netflix, algo que a los directores no nos termina de convencer porque pensamos que la serie no necesita eso pero que, en este caso, fue bien porque se portó hiperprofesional”.

Colmenar aseguró que la cuarta temporada de “La casa de papel” estrenará en 2020 y que ya están trabajando en una quinta entrega. (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES EL ACTOR QUE EN REALIDAD IBA A SER EL PROFESOR?

Pese a que “La casa de papel” es una de las series de Netflix que más fama ha alcanzado y ganado seguidores a nivel mundial, muy pocos saben que algunos de los actores con los cuales hoy se deleitan no estaban pensados al inicio para su lanzamiento. ¿A quién nos referimos? Al Profesor.

Sí, nos referimos al personaje que fue el autor intelectual del atraco contra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Si no era el actor Álvaro Morte, la pregunta cae de madura: ¿quién iba a interpretar ese rol? Pues Javier Gutiérrez, ganador de dos Premios Goya por su papel del detective Juan Robles en la película “La isla mínima” (2014) y por el filme “El autor” (2017). Y aunque no solo triunfa en el cine, sino también en televisión, su vida habría podido dar un giro radical en el año 2017 cuando le propusieron protagonizar la serie española.

El actor Álvaro Morte interpreta a El Profesor, el autor intelectual del atraco contra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. (Foto: Netflix)

En una entrevista a ICON, el actor contó que, al no aceptar trabajar como El Profesor en la serie, el puesto fue ocupado por Álvaro Morte; algo de lo que no se arrepiente, pero muchos se preguntan cuáles fueron los motivos para rechazar dicha oferta.

Gutiérrez señaló que para la época en la que le plantearon la propuesta del proyecto de Vancouver y Atresmedia, él tenía un firme compromiso con la película “Campeones”, hecho que le impidió aceptar participar en la serie, que se convirtió en un fenómeno mundial gracias a Netflix.

“Javier Fesser tenía tanta confianza en mí que renuncié a protagonizar ‘La Casa de Papel’ por esta película. Mi compromiso estaba por encima del trabajo. [Además] tengo un hijo con una discapacidad y ‘Campeones’ tenía que hacerse sí o sí, independientemente de las críticas y la taquilla”, señaló en otra conversación con el periodista Rafa Pontes.

Como lo señaló en su entrevista, el compromiso de este actor surgió porque la película iba a estar basada en personas con discapacidad intelectual, algo que su hijo de 10 años tiene y quiso dar prioridad a personas muy especiales como él. “Mi niño es otro campeón del que aprender. La vida con Mateo es más soportable”, dijo a la revista Pronto.