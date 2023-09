En la última emisión del reality de convivencia ‘La Casa de Magaly’, Carlos Cacho sorprendió a todos al revelar una antigua cercanía con la expareja de Shirley Arica, Rodney Pío.

De acuerdo al maquillador, ambos se conocieron a través de una persona apodada ‘La Juanacha’ y, desde entonces, se volvieron bastante cercanos.

“Comenzamos a salir y luego se puso a trabajar conmigo. No existía Shirley Arica en esa época y luego veo que se casaron. Ya cuando un amigo tuyo se casa, como que ya pasa a otra zona” , comenzó diciendo.

Cacho opinó sobre la mediática relación entre Shirley y Rodney, asegurando que la modelo, en una pelea matrimonial, le sacó en cara a su esposo su antigua amistad con Carlos Cacho.

“En su momento más álgido, comenzó a decir cosas gruesas, yo me hacía el loco. Yo le dije a Shirley: tú viniste después. (…) Yo lo conozco de hace años, yo no voy a decir (si pasó algo), no es mi nota”, agregó.