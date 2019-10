El estreno de la segunda temporada de “La casa de las flores” estuvo marcado por la ausencia de ‘Virginia de la Mora’, personaje interpretado por Verónica Castro. Ahora, para aclarar la ausencia de la galardonada actriz, el autor y director, Manolo Caro, volvió a pronunciarse.

“A Verónica se le invitó a hacer ‘La casa de las flores’, pero el compromiso para participar en el proyecto sólo fue para una temporada”, explicó Caro en entrevista con el programa Ventaneando.

Asimismo, el creador de la ficción dijo que cuando crearon al personaje se pensó en que solo estaría una temporada; sin embargo, tras el éxito de la primera entrega, ambos conversaron para que siga participando, pero no llegaron a un acuerdo.

Por su parte, Verónica Castro también habló al respecto y dijo que no aceptó seguir en la serie porque solo querían que participara en un par de capítulos y luego que preste su voz. Ella respondió “es todo o nada”.

“Yo no quería decepcionar a los fans jóvenes, pero así se dio. Estaba pactado sólo aparecer en la primera parte, y después me llaman (de Netflix) para hacer algunos capítulos nada más, y luego para hacer la pura voz (en off). Entonces dije que así no. Es todo, o es nada, ya sabes que así soy yo”, precisó la actriz también a Ventaneando.