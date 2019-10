“La casa de las flores” estrenó su segunda temporada a través de Netflix. Han sido muchos los comentarios que se han dado sobre la segunda entrega y más sobre la muerte de ‘Virginia de la Mora’. Esta decisión generó gran indignación entre sus seguidores por eliminar de esta forma al personaje que había sido interpretado por Verónica Castro.

No cabe duda que ‘Virginia de la Mora’ logró ganarse el cariño de todos los seguidores y más de los millennials que lograron deleitarse con su gran trabajo, así que muchos esperaban su regreso para esta segunda temporada, sin embargo, el desenlace que tuvo fue otro y esto generó mucha molestia.

Fueron muchos los que criticaron el trabajo de Manolo Caro, así que el director no dudó en dar la cara y responder a todos los detractores. El mexicano decidió contar la verdadera razón tras la salida de Verónica Castro y aclaró que no existen rencillas entre ellos o con alguien del elenco de la serie.

¿CUÁL ES LA VERDADERA RAZÓN DE LA SALIDA DE VERÓNICA CASTRO?

Al parecer, los fans no han perdonado a Manolo Caro por esta decisión, así que el autor de la serie de Netflix ha salido a explicar la verdad sobre la salida de Verónica Castro y la muerte de su personaje.

“A Verónica Castro se le invitó a hacer La Casa de las Flores; se comprometió, solamente, a hacer una temporada. Así que creé un personaje que solamente existía una sola temporada. Obviamente, cuando vino el éxito y todo lo que ha pasado con la serie, nos sentamos a dialogar y a tratar de reinventar el personaje; entonces por eso era ‘no que sí', ‘no que no’. Justo en ese diálogo, nos dimos cuenta que el personaje había llegado a su fin y había cumplido su meta”, explicó el director al programa Ventaneando.

¿EXISTE RENCINLLAS ENTRE MANOLO CARO Y VERONICA CASTRO?

Manolo Caro dejó en claro que no existen rencillas con Verónica Castro; incluso, comentó que la actriz le deseó lo mejor con la segunda entrega de 'La Casa de las Flores' cuando se anunció su estreno.

"Justo me mensajeaba con Verónica y decíamos ‘parece que urge que haya conflicto entre ella y la producción o mi persona' y no lo hay", agregó. "Ella tenía muy claro que si seguía, como lo dijo, tenía que ser a full, si no, no le convenía, y yo lo acepté, y lo entiendo. Y la quiero y la respeto, y no hay sangre para el coraje de los medios de comunicación".

EL ‘ME GUSTA’ DE VERÓNICA CASTRO EN TWITTER

La segunda temporada de la serie dirigida por Manolo Caro regresó el pasado viernes 18 de octubre a Netflix. Un conocido periodista español, Juan Luis Tena, comentó que se quedó dormido viendo la segunda temporada de la serie.

"Anoche me quedé dormido viendo 'La Casa de las Flores' 2. Insisto, me quedé dormido viendo 'La Casa de las Flores' 2. Qué sopor", escribió en un tuit junto a un gif de Paulina de la Mora, personaje interpretado por Cecilia Suárez.

Todo quedó ahí hasta que Verónica Castro usó su cuenta oficial de Twitter para darle un polémico 'me gusta', que los fanáticos de la actriz interpretaron como apoyo a la crítica de la segunda temporada.

“Mientras duermo... un simple tuit y un like de la señora Verónica Castro se convierten en un artículo periodístico. Nunca pensé que una ‘cabezadita’ mía diera para tanto”, escribió el periodista.