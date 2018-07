Kim Possible: Disney revela la primera imagen de la protagonista del filme

Los productores ejecutivos Mark McCorkle y Bob Schooley revelaron en San Diego Comic-Con la primera fotografía de la intérprete de Kim Possible , serie animada de Disney Channel que se transmitió desde 2002 hasta el 2007.

Los co-creadores de la exitosa caricatura, Mark McCorkle y Bob Schooley, llevarán a Kim Possible a la pantalla grande en el 2019 y será Sadie Stanley quien interpretará a la porrista de la escuela secundaria que lucha contra el crimen, en una película original de Disney Channel.

Al elenco se le unirán Sean Giambrone como su gran compañero de aventuras Ron Stoppable e Issac Ryan Brown como el genio de computadoras Wade. Así como también Toddy Stashwick interpretará al enemigo de Kim Possible el Dr. Drakken y Alyson Hannigan tendrá el papel de la mamá de la heroína.

La actriz Sadie Stanley dará vida a la heroína pelirroja Kim Possible y los productores dejan un avance de cómo lucirá en la película original de Disney Channel .

Disney Channel / Craig Sjodin Disney Channel / Craig Sjodin Disney Channel / Craig Sjodin

Aún no han revelado la fecha exacta del estreno, pero no cabe duda que la película de Kim Possible traerá muchos recuerdos para los fans de Disney Channel.