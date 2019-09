El dominicano Kevin Blow será el siguiente invitado de El valor de la verdad este sábado 21 de setiembre para responder preguntas relacionadas a su expareja Michelle Soifer. Él intentará, si responde a todas las 21 interrogantes, llevarse los 50 mil soles que ofrece el polémico programa.

El anuncio, como ya es de costumbre, lo realizó en sus redes sociales el conductor del sillón rojo Beto Ortiz, el cual tuvo miles de reproducciones a los pocos minutos de haber sido lanzado.

La presencia del extranjero se da días después de las polémicas declaraciones que ofreció al programa Magaly TV: La firme, donde reveló que la chica reality le habría sido infiel con el futbolista Jefferson Farfán y el salsero Josimar.

Kevin Blow regresó al país para contar su verdad. (Foto: Instagram Kevin Blow)

En un primero momento, Ortiz subió el video de la llegada de Blow a las instalaciones de Latina. Tras saludarlo y sostener una breve conversación con él lo invita a pasar a la set para el inicio de las grabaciones.

Una de las preguntas que responderá el dominicano es: “¿Te fue infiel Michelle Soifer con Jefferson Farfán?”, después de ello se le escucha decir que escuchó una conversación entre ambos personajes: “[Él le dice] ahora me voy a bañar y te hablo cuando termine, a lo que ella le responde: ‘Me gustaría estar en la ducha contigo y estar en la cama otra vez desnuda’”.

Otra de las interrogantes que le hacen a Kevin Blow es: “¿Afanaba Jossimar a Michelle Soifer cuando estaba contigo?”. El dominicano respondió que en una oportunidad el cantante la invitó a salir para comer algo y conversar, a lo que ella aceptó, pero él le dijo que de paso se comerían el postre.

Pero el tema de supuestas infidelidades no habrían sido todo en dicha relación, pues Ortiz le consulta: “¿Te rompió la nariz de una cachetada Michelle Soifer?”. El extranjero contó que en una oportunidad ella le arañó, por lo que su reacción fue agarrarla y en ese forcejeo cayeron al piso, haciendo una recreación, y le exigió que le pida disculpas, caso contrario no la soltaría. “Después de eso no volvió a hacerlo”.

Al final del video compartido en Instagram, Beto le pregunta a Blow sobre ¿qué dice la Biblia de los cachudos?, a lo que este responde: “No entrarán al reino de los cielos”.

Michelle Soifer responde

Al conocer que Kevin Blow se sentará en el sillón rojo, la popular ‘Solcito’ dijo sentirse fastidiada por la forma en la que su expareja expuso su intimidad.

“Me siento muy decepcionada y triste. Creo que así no tienen que terminar las cosas. Ha sido horrible para mí. No sé por qué cuesta tanto mantener una carrera limpia durante tantos años. Las cosas que uno haga en privado, sea bueno o malo, hay que mantenerlo en privado”, señaló.

