En el más reciente tráiler de la telenovela “Perdóname”, se presentó al hijo mayor de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, Mikael Miyashiro, en su debut como actor. Ante esto, Karla Tarazona no dudó en criticar la participación del primogénito en la telenovela.

Tarazona dejó entrever que la inclusión de Mikael en la serie también sería una estrategia mediática, alegando que ahora “facturan” gracias a la polémica separación entre Aldo y Érika debido al ampay del actor con Fiorella Retiz.

“Esto ya no es ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan’, esto ahora es ‘Las familia no llora, la familia factura’” , dijo.

Su colega, Metiche, también se pronunció sobre el tema, sugiriendo que Aldo y Érika habrían resuelto sus diferencias, por lo que decidieron incluir a su hijo en la novela.

“Al parecer Aldo y Érika han limado muy bien las asperezas que hasta ahora meten a su hijo en la telenovela. Ahora ellos van a decir que lo hacen por el bien de la familia y no van a pelear como perros y gatos” , comentó.





