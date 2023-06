En la reciente emisión de ‘Préndete’, Karla Tarazona habló abiertamente sobre las exrelaciones y la posibilidad de que una expareja regrese. Sus declaraciones generaron especulaciones entre los televidentes, quienes asociaron sus palabras con el cantante Christian Domínguez, su expareja.

Karla Tarazona compartió su perspectiva sobre las exrelaciones y mencionó que hay casos en los que un ex que ha causado daño regresa con el paso del tiempo. “Es comprobado y lo saben muchas mujeres, que, al pasar los años, esa persona que te engañó y te hizo daño, regresa cuando ya no tiene nada, cuando está misio, viejo, cuando no tiene quién le cambie el pañal” , dijo.

Estas declaraciones hicieron que muchos hicieran la conexión con Christian Domínguez, su expareja. Sin embargo, la presentadora no dudó en aclarar que no se refería a él y que su relación actual se limita únicamente a la crianza de sus hijos.

“La relación que tenemos el día de hoy como papás es muy buena, pero que se piense otra cosa es imposible. Cada uno tiene su vida, no hay sentimientos, tenemos un hijo y así será hasta el fin de nuestros días” , dijo.

La conductora de televisión también fue consultada por otra de sus exparejas, Leonard León. No obstante, Karla fue tajante al referirse sobre él. “Ese peor” , dijo mientras sonaba una canción que el cumbiambero le dedicó en el pasado.