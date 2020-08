Latina anunció el pasado domingo el regreso de Karen Schwarz a su programación con un espacio llamado ‘Modo Espectáculos', del cual no se conoce la fecha de estreno, horario y si irá dentro de algún programa de la televisora. Sin embargo, hoy la modelo reveló algunos detalles de este nuevo estreno.

Es así que la modelo brindó una entrevista a “Mujeres al mando” donde habló de su esperado regreso a las pantallas. “Feliz, feliz, ya son casi cinco meses desaparecida, en mi mundito. Pero siempre veo a Maricarmen, Thais en ‘Mujeres al mando’”, comentó a Giovanna Valcárcel.

Del mismo modo afirmó que ya se siente lista para regresar luego de dedicarse 100% a su familia y tras el nacimiento de su bebe llamada Cayetana, quien llegó al mundo en mayo pasado.

Schwarz se mostró bastante hermética sobre dar información de su nuevo espacio, pero contó que se siente feliz se volver a Latina, canal que considera su casa.

“Estoy muy feliz porque a mí las mañanas me han acompañado durante mucho tiempo (...) Sé que el estudio de ‘Mujeres al mando’ es un gran estudio. Puede ser que me vean por ahí, o de repente me pueden ver un poquito más tarde, no lo sé, no voy a decir mucho, no puedo decirles mucho”, confesó.

Sobre cuánto tiempo falta para verla conduciendo su nuevo espacio, la esposa de Ezio Oliva señaló que en menos de un mes ya estará en “Modo Espectáculos”. “Me considero un ‘pulpo’ porque hago lo que me gusta. Ya los estoy extrañando, a lo menos saludarnos de lejitos va a ser una alegría”, concluyó sobre su regreso al canal.

Karen Schwarz sobre su regreso a la televisión

VIDEO RECOMENDADO

Karen Schwarz pasa bellos momentos con su segunda bebe

Karen Schwarz pasa bellos momentos con su segunda bebe. (Instagram)