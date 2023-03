A pesar de los rumores de renuncia al canal donde trabaja, Juliana Oxenford apareció en su programa periodístico y le respondió fuerte y claro a la congresista Tania Ramírez.

Antes de finalizar el programa ‘Al Estilo Juliana’, la periodista le dedicó unos minutos a la legisladora fujimorista y le recordó los comentarios que tuvieron en su acalorada discusión el pasado 2 de marzo.

“Saquemos a la Oxenford de la señal abierta, porque no es de derecha extrema, porque habla de derechos humanos. Si me sacan serán los dueños del canal. Si por mí fuera, me puedo ir, pero no por Tania Ramírez, pues”, dijo.

Además, la periodista recordó que el dinero que su esposo y su padre recibieron del Estado no tiene nada de malo, pues no existe un conflicto de interés de por medio, ya que la periodista no es funcionaria del Estado.

“Por si no lo recuerdan, yo, en este programa, en varias oportunidades, he dicho que mi esposo es director y ha ganado premios internacionales. Mi esposo no contrata con el estado porque lo llama un congresista o Vizcarra. Él postuló como una empresa más. ¿Qué voy a ocultar? ¿Acaso es un delito? Ahí están los portales de transparencia”, explicó la periodista.

“A mi padre lo habían contratado como actor, porque es un actor conocido, un actor popular. Para mí fue un gasto innecesario por parte de la Municipalidad de La Molina, pero lo contrataron. Yo no vivo de la plata del Estado. Además, a pesar de que la municipalidad de La Molina lo contrató, yo destruí a Álvaro Paz de la Barra”, afirmó.

Por último, Juliana le dijo a la congresista que no la insulte. “A mí no me vas a decir inmoral, ni Yo digo y hago lo que me da la gana. Si tengo que denunciar a alguien de mi entorno, lo hago”, finalizó.





