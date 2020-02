Nuevamente Jossmery Toledo se encuentra en el ojo de la tormenta. Esta vez por un ‘ampay’ del programa ‘Magaly TV, la firme’ que muestra a la suboficial de tercera acompañada de un futbolista ingresando a un hotel.

En un avance que publicó el programa de espectáculos se observa como la pareja desciende de un vehículo para ingresar al hospedaje. Sin embargo, la identidad del deportista aún no ha sido revelada.

Hasta el momento, la agente, que hace unos días se reincorporó a sus funciones en la Policía luego de 30 días de vacaciones, no se ha pronunciado al respecto.

Toledo hizo noticia tras el escándalo que causó un video suyo vistiendo indebidamente el uniforme de su institución y que fue compartido en la red social Tik Tok. Luego de ello se le abrió una investigación administrativa disciplinaria lo que llevó a la joven a solicitar su pase al retiro para, según expresó, dedicarse al modelaje.

Posteriormente, la joven fue criticada por un empresario chiclayano, quien aseguró haberse sentido estafado por el desempeño de la agente durante un evento en una discoteca de Tumán pues solo intercambió un par de palabras y se rehusó a bailar e interactuar con el público pese a que había sido contratada para ello.

'Ampay' Jossmery Toledo

POLÉMICA POR VIDEO

Han transcurrido algunas semanas desde que la suboficial Jossmery Toledo saltara a la fama por un video de la red social ‘Tik Tok’ en el que se le ve usando el uniforme de la institución a la que pertenece.

Por ese hecho, la Policía Nacional decidió iniciar una investigación administrativa disciplinaria.

La mujer policía envió sus descargos a la Oficina de Disciplina de la Policía Nacional, documentación a la que tuvo acceso Perú21, en los que Toledo asegura no haber cometido ninguna falta contra la institución castrense.

Según los documentos enviados por la defensa legal de la agente se enfatiza que la difusión del material fílmico no representa "ningún acto contra el pudor, acto doloso o ilícito administrativo”. Asimismo explica “en el video no se me ve tomando actitudes ajenas a la moral o que pudieran incitar determinadas conductas”.

Continuando con su defensa, la policía señala que el video lo realizó durante su tiempo libre por lo que no contraviene la norma y la supuesta falta, por la que se le investiga, se haya cometido durante su ejercicio de función pública.

"Toda acción que realizo en mis redes sociales es cuando me encuentro en mi horario de descanso (franco) por lo que no se puede demostrar válidamente la infracción disciplinaria.

NO HAY SANCIÓN

El ministro de Interior, Carlos Morán, consideró que el caso se verá en un ámbito administrativo disciplinario; por lo tanto, “no aplica el caso de la suboficial PNP en lo absoluto. En este caso, la señorita está bajo un proceso administrativo disciplinario, pero no significa que conlleve necesariamente a una sanción”, indicó Morán.

SOLICITÓ PASE AL RETIRO

Después de la polémica que levantó por aparecer en un video que subió en la red social Tik Tok, la suboficial de tercera Jossmery Toledo solicitó su pase a retiro a la Policía Nacional del Perú.

Aunque no especificó los motivos, el requerimiento lo hace mediante un oficio dirigido al Coronel PNP Humberto Alvarado López, jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilícito de Drogas (Divilaptid).

“Tengo el honor de dirigirme a Ud. en mérito al documento de la referencia, mediante el cual se remite la solicitud de pase a la situación de retiro presentada por la S3 PNP Jossmery Enith Toledo Coronel...”, dice el documento.

Jossmery Toledo solicitó su pase a retiro de la Policía Nacional del Perú. (PNP)

¿COBRA MIL DÓLARES POR PUBLICACIÓN?

‘Magaly TV, la firme’ realizó una nota sobre Jossmery Toledo y sus ingresos como influencer. El reportero del programa de espectáculos le preguntó a la persona que maneja las redes de la suboficial por el costo por publicidad y ella señaló que cobran entre US$1 mil y US$800.

Tras la difusión de esta información, la joven influencer usó su cuenta de Instagram para aclarar que no cobra esas exorbitantes cifras.

“Si dicen que cobro 1000 dólares, creo que debo ser millonaria, ¿no? Y no viviría en San Juan de Lurigancho, en zona roja. Amo mi barrio. Mi representante Dionne dijo esos precios porque ya sabía que la grababan, porque sospechosamente días atrás me querían contactar para hacerme una entrevista, cosa que no puedo hacer por el momento y menos lo haría para ese programa”, respondió la agente.

DEBUT EN LA ANIMACIÓN

La suboficial de tercera Jossmery Toledo cambió temporalmente las pasarelas y las sesiones de fotos para incursionar ahora en la animación de eventos en discotecas.

La mujer policía aprovechando la notoriedad que alcanzó tras aparecer en un video de Tik Tok utilizando indebidamente el uniforme de su institución y que le valió el inicio de una investigación administrativa y disciplinaria, participó animando un evento en el distrito de Tumán, en Chiclayo.

Para participar del evento, Jossmery cobró 5 mil soles, según informó el programa de espectáculos ‘Magaly TV, la firme’. No obstante su participación se limitó a decir solo algunas palabras pues incluso evitó bailar cuando la invitaron a hacerlo.

“No hace nada absolutamente nada. Con las justas dice dos palabras”, cuestionó Magaly Medina al ver la participación de la modelo.

Sin embargo, los resultados de su participación en la discoteca habrían dejado mucho que desear entre los asistentes pues, según comentó Marco Antonio Suárez, el empresario que la contrató, se habría sentido estafado.

“Me siento realmente estafado por el show que ella ofreció en mi local y realmente esto ha sido una estafa ”, comentó el propietario del local.

Empresario que contrató a Jossmery Toledo se sintió estafado. (Magaly Tv. La firme)