Con un cuerpo delgado y una figura irreconocible, el cantante de cumbia John Kelvin luce su nueva silueta luego de perder 24 kilos tras someterse a la operación de manga gástrica.

El artista pesaba alrededor de 94 kilos. La pérdida de peso lo decidió hacer, según él, por cuestiones de salud.

Actualmente, afirma Kelvin, se alimenta de ensaladas y ha dejado de comer “hamburguesas y gaseosas”.

Lucía el cambio de apariencia desde noviembre del año pasado, cuando demostró a su público que sí es posible bajar de peso con una rutina rigurosa.

“Yo era flaco, si no que la mala alimentación hizo que subiera de peso y ya por un tema de salud tuve que operarme, me hice la manga gástrica y de verdad que me siento muy bien conmigo mismo”, contó el líder de la orquesta “Salsicumbia” para el programa ‘En boca de todos’ hace cuatro meses.