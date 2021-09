Los presentadores de ‘Guerreros Puerto Rico’ cuestionaron y se burlaron del desempeño de los chicos reality de Esto Es Guerra (EEG), incluso dijeron que hicieron “cevichito” con ellos tras enfrentarse en diversas competencias. Estas críticas no le gustaron nada a Johanna San Miguel, conductora del programa peruano, y respondió tan contundentemente que tuvo que ser retirada del set.

“Ustedes existen por nosotros. Ustedes no inventaron el formato, esto se hizo acá en Perú. Como dicen que nos hicieron cevichito. Vamos invitar a los chicos de Puerto Rico, que vengan doce participantes para que prueben nuestro rico ceviche para que sepan cómo pica”, dijo una furiosa Johanna.

La ‘mamá leona’ no se guardó nada y continuó respondiendo a sus pares de Puerto Rico. “Vengan porque no tenemos ningún problema. Los de ‘Guerreros México’ no quisieron venir porque ponen millones de excusas”, expresó.

“Puerto Rico aquí te espera tu cevichazo... acá le vamos a dar un ceviche que les va a picar hasta Navidad”, dijo la conductora y para evitar comentarios más fuertes, su compañero de programa Gian Piero Díaz la cargó y se la llevó del set.

Segundos después, Johanna regresó ante cámaras e intentó seguir respondiendo, pero apagaron su micro y todo quedó en anécdota.

