Jimmy Chinchay regresó a la televisión y a sus labores periodísticas este jueves 1 de julio tras superar el COVID-19. El reportero realizó su primer en vivo después de tres largos meses en los que estuvo hospitalizado y, posteriormente, recuperándose de la enfermedad.

“Este en vivo me pone muy contenta porque nuestro compañero Jimmy Chinchay ya regresó, sano, perfectamente atlético además, espectacular, y elegante como siempre, para darnos información desde el Congreso”, dijo Carla Tello, conductora de “Primero a las 12″, antes de darle el pase.

“Hola Carla Tello... ¡Gracias, gracias! El primer vivo para Canal N.. ¡Qué gusto hacerlo contigo!. Contarle al público que estamos bien. Han pasado tres meses, Carla, un mes de de abril muy difícil, hospitalizado producto del COVID-19″, dijo al inicio.

“Y dos meses de recuperación donde, como me puedes ver, me he bajado de peso”, indicó antes de pedir al camarógrafo que abriera la toma para que su compañera y los televidentes pueden ver su notable cambio físico.

“El coronavirus me hizo bajar de peso, y bueno... Estamos aquí, ya recuperados y volviendo lo que es el trabajo, desde el Congreso (...) He regresado justo un jueves de Pleno”, agregó. Carla Tello recalcó la alegría que provocó su regreso al trabajo y le consultó cómo se sentía.

“Ha habido mucho cariño. Yo agradezco al público y aprovecho este momento que no estoy de conductor para agradecer a todos, a los médicos que me atendieron, a las enfermeras, a todas las personas que me cuidaron cuando estuve internado”, manifestó.

Finalmente, admitió que su familia “la pasó mal, como pasa cuando un paciente, amigo o familiar está enfermo”. “Ahora me ven bien, ya me ven recuperado y todos los que se contagian, o la mayoría, pueden superarlo. Yo lo superé, yo lo pasé y acá estoy, volviendo al trabajo, a la vida”, sentenció.

