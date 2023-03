Jean Deza se encuentra, nuevamente, en el ojo de la tormenta. Su expareja, Vanessa López, mostró en ‘Amor y Fuego’ unos audios en los que el futbolista la insulta por haberlo grabado durante una de sus conversaciones telefónicas.

De acuerdo al programa de espectáculos, el futbolista admitió que se siente fastidiado porque Vanessa lo grabó, pues, durante el pasado jueves, la modelo presentó unos audios en los que el jugador dijo que se enamoró de dos mujeres.

“¿Sabes lo único que rescato? Está bien, a mí me mataste, pero Gabriela quedó como una señorita y la voy a amar como nunca te amé a ti y te usé como una... Te voy a decir algo de corazón, en mi puta vida te quiero volver a ver, yo la amo a Gabriela y te lo dije ¿Sabes qué? Todo da vueltas en esta vida, te lo digo”, se le escucha decir.

El jugador de Cienciano dejó en claro que ama a Gabriela Alava y que, a diferencia de Vanessa, él nunca expondría las conversaciones que tuvo con ella.

“Me has grabado las llamadas a mí. ¿Por qué me grabaste las conversaciones? ¿Acaso tú crees que he grabado la conversación cuando te pusiste a llorar?”, le cuestionó.