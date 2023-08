Janet Barboza sorprendió a los televidentes al elogiar abiertamente a Nicola Porcella debido a su éxito en el programa ‘La Casa de los Famosos México’. Aunque previamente lo había criticado de manera contundente, Barboza ahora decidió expresar su admiración por los logros de Porcella.

En sus declaraciones, Janet Barboza comparó el impacto de Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos’ con la llegada de una estrella del rock o un ídolo mundial. “No solo llegó a México, lo que ha pasado con Nicola es un acontecimiento, como si llegara una estrella del rock, John Lennon, quien sea que está en vida, etc.” , dijo.

“Lo que ha logrado Nicola Porcella es lo que logra una estrella de fama mundial, un ídolo. Ha sido impresionante, ni siquiera le han dejado pagar el peaje” , agregó.

No obstante, Edson Dávila le recordó a Janet Barboza sus críticas pasadas hacia Nicola Porcella. “Un ratito, señora Janet, ha cambiado su versión... Ahora quiere acomodar, después que Nicola le baja la cuenta”, comentó.

rente a este comentario, Janet Barboza rechazó la idea de que fuera doble cara y afirmó que es objetiva en sus opiniones. “No soy comodín, ni doble cara, ni me acomodo, si tengo que dar una opinión que a alguien no le gusta, me interesa dos rabanitos. ¿Nicola la rompe en México? Por supuesto”.





VIDEO RECOMENDADO