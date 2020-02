La salsera Yahaira Plasencia está en boca de todos tras su presencia en los Premios Lo Nuestro, pues la revista People en Español la calificó como una de las mejores vestidas de la alfombra roja. Sin embargo, algunos panelistas de ‘Válgame’ no consideran lo mismo y este lunes dedicaron varios minutos en hablar sobre los zapatos blancos que llevó la salsera al evento.

Kurt Villavicencio, conocido por ser un bufón en el programa, le preguntó a Ricardo Zúñiga (El zorro Zupe) si se probaría el zapato de Yahaira Plasencia, a lo que contestó con un rotundo “no” si es que era el mismo que ella usó.

Todos los panelistas estallaron de risa y Mónica Cabrejos agregó: “Yo entiendo que Kurt Villavicencio esté tan jocoso porque yo tampoco me imaginé que iba a ser tema de interés nacional la ‘taba’ de Yahaira, la pestaña de Yahaira”.

Rápidamente Janet Barboza respondió: “Mónica Cabrejos, has ido 5 años a la universidad, tú sí has ido a la universidad, tú sí has terminado (la carrera) para hablar del zapato de Yahaira”.

