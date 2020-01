¿Soltera de nuevo? ‘Esto Es Guerra’ presentó el último martes a Ivana Yturbe como su miembro oficial. Sin embargo, un detalle llamó la atención, pues Gian Piero Diaz dijo que “estaba otra vez soltera” y la ‘Princesa inca’ no lo negó.

“La verdad es que yo todavía no estoy casada y, como siempre lo he dicho, no hablo de mi vida privada. Yo nunca he dicho que tengo una relación (sentimental)”, dijo Ivana en una entrevista con Trome, afirmando de alguna manera la ruptura con Mario.

Ivana señala que ahora está “tranquila y feliz", enamorada de ella misma y enfocada en su trabajo como modelo. Pues, está concentrada en el mercado internacional, ya que ya cumplió con las cosas que tenía que hacer en el país y le encantaría salir.

Por otro lado, Mario Irivarren prefiere no hablar sobre su situación actual con Ivana Yturbe. Trató de esquivar como sea las preguntas de Gian Pierro Diaz y de Jazmin Pinedo.