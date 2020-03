El conductor de televisión Mathías Brivio no soportó la gran cantidad de insultos que recibió en las redes sociales por una supuesta publicación en la que ofendía y criticaba al presidente Martín Vizcarra y que se viralizó en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de Latina desmintió la publicación falsa que corría por las redes sociales y que le generó todo tipo de insultos y rechazo.

Mathías Brivio enfurece y niega que haya hecho comentarios ofensivos contra Martín Vizcarra

“No sean burros ni ligeros para comentar. Da rabia. Obviamente yo no dije eso. Como le voy a decir eso al presidente si lo vengo apoyando. De esa página no quiero hablar, está loca, gente mentirosa. No sean animales, no sean idiotas, no crean en publicaciones falsas”, refirió el conductor de ‘La máscara’ visiblemente afectado.

Como se sabe, la publicación falsa a la que hace referencia Brivio se titulaba “MATHÍAS BRIVIO SOBRE MARTÍN VIZCARRA: TENEMOS UN PRESIDENTE INCAPAZ”, hecho que generó todo tipo de comentarios.

