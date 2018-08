Alondra García Miró protagonizará su primera novela y no pudo estar más feliz porque la producción haya apostado por ella y su talento.

El domingo terminó el rodaje y ya se encuentra en etapa de post producción. Sus protagonistas se despidieron con emotivos mensajes, incluyendo Alondra García Miró, quien publicó un conmovedor mensaje en Instagram.

“Antes de ayer fue el último día de grabación de ‘Te volveré a encontrar’ y solo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas que hicieron posible esta maravillosa historia. Gracias a los directores… Gracias por ser mi soporte y guiarme día a día en cada escena. Por toda la paciencia que tuvieron para dirigirme y no dejarme sola en ningún momento”, escribió Alondra en su Instagram.

Asimismo, Alondra García Miró agradeció la paciencia y ayuda de sus directores y compañeros, así como la confianza que le brindó la producción para encarnar a 'Lucy', la protagonista de la historia.

“Gracias a todo el elenco, he sido más que afortunada de tener la oportunidad de trabajar con personas tan talentosas y llenas de luz como ustedes. He aprendido de cada uno y les agradezco por todos sus consejos, su buena onda y porque desde el primer día me hicieron sentir como en casa… Soy bendecida de tener a personas tan especiales como ustedes en mi vida. Los llevaré siempre en mi corazón”, agregó Alondra García Miró.

En la telenovela también participarán los actores Nicola Porcella, Pablo Heredia, Flavia Laos, Mayra Goñi, Denisse Dibós, entre otros.