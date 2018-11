“Yo Soy”: Imitador de Marc Anthony abrió la temporada 22 del programa | FOTOS Y VIDEO

La temporada número 22 del reality de canto “Yo Soy” ya está en marcha y empezó a lo grande. El imitador de Marc Anthony tuvo una buena presentación al interpretar el recordado tema “Qué precio tiene el cielo”.

Durante su presentación, los integrantes del jurado reaccionaron de distintas maneras, mientras Katia Palma y Maricarmen Marín esbozaban una sonrisa, Magdyel Ugaz bailaba en su asiento al ritmo de la salsa.

Tras su presentación, Katia Palma dio su opinión sobre la presentación del imitador de Marc Anthony.

“Me gustó lo que escuché, pero sí debo decirte que no me termina de convencer lo que veo, no me ha gustado por completo. Te falta más peso escénico, veo a un Marc Anthony muy chibolo”, expresó la integrante del jurado.

Por su parte, Maricarmen Marín dijo lo siguiente: “Qué rápido se pasó el tiempo. Me ha gustado tu primera presentación, pero siento que aún te falta más sabor como el Marc original”.

Luego del descargo del jurado, dieron paso al segundo participante, el imitador de Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes, quien interpretó el tema “La Muralla Verde”.

Cabe señalar que en la presente temporada de “Yo Soy” participarán los imitadores de Adele, Demi Lovato, Rubén Blades, Marciano Cantero, Jesús Navarro, Amanda Miguel, Dyango, Marc Antony, Nacho, Shakira, Jerry Rivera, Vicentico, Karol G, Thalía , Julieta Venegas, Oscar D’León, Rey Ruiz, Prince Royce, Arena Hash, Los 4 de Cuba, Servando y Florentino, Agua Marina y los Hermanos Zañartu.