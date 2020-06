Los integrantes de Esto es guerra, Ignacio Baladán y Luciana Fuster, siguen inmersos en una polémica debido a que el participante uruguayo señaló que se alejó de la modelo porque no le gustó algo que vio.

Ante estas declaraciones, Fuster no perdió el tiempo y se defendió diciendo que hay gente que “miente, inventa desde el orgullo para no quedar mal”. Al parecer en alusión al guerrero.

Todo no quedó allí. Ambos aprovecharon un reto de actuación en el reality Esto es guerra para sacar los trapos sucios al aire. Ignacio interpretó a Nicolás de Al fondo hay sitio y Fuster a Grace.

Ignacio comenzó diciendo: “Es mi amiga, yo con mis amigas no me beso. Yo quiero volver contigo”. A lo que Luciana respondió: “Toda mi familia me lo dijo, que no eras para mí, que no estuviera contigo, que abra los ojos y no les hice caso“.

Mientras entre risas Ignacio respondió: “No, el que puso las manos al fuego por ti fui yo, que perdí mi trabajo. Aparte tampoco eras la devoción de mi mamá, tampoco eras la preferida. Vamos a dejar los puntos claros”.

Como se recuerda, Luciana dijo en un video en Instagram que su madre le aconsejó alejarse de él, y así lo hizo.

VIDEO RECOMENDADO

“La usurpadora”: las diferencias entre la telenovela de 1998 y el remake de 2019