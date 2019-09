La serie de televisión cómica mexicana El Chavo del 8 alcanzó fama a nivel internacional desde su lanzamiento, allá por el año 1971. Y no era para menos, pues cada capítulo que presentaba sacaba muchas sonrisas y carcajadas en los hogares.

Debido a que sus personajes, cada quien con una personalidad distinta, nos mostraban sus vivencias diarias, se llegaron a robar los corazones de los televidentes que los vieron y, de seguro, continúan mirándolos en la actualidad.

Pero antes de alcanzar tal popularidad, ¿sabías a qué se dedicaban en la vida real los actores de la vecindad? A continuación, te contaos todo.

CARLOS VILLAGRÁN (QUICO)

Antes de integrar la vecindad, en el año 1967 Carlos Villagrán trabajaba como reportero gráfico para el periódico El Heraldo de México, incluso llegó a cubrir los Juegos Olímpicos de México 1968. Pero sentía que no era lo suyo y aprovechando su credencial de fotógrafo de prensa, ese año, comenzó a frecuentar las instalaciones de Telesistema Mexicano.

“Antes de las Olimpiadas de 1968 me dieron la oportunidad de ser fotógrafo del periódico y con la credencial tenía acceso a los canales de televisión. Allí pedía trabajo porque quería ser cómico. En realidad, quería ser futbolista profesional y también cómico, pero se me dio por la segunda, porque lo otro era muy cerrado”, dijo en una entrevista.

Fue con ese trabajo que al enterarse de que Roberto Gómez Bolaños necesitaba a un actor que interpretara a un niño no perdió la oportunidad para demostrar sus dotes de actuación. “En ese entonces se alquilaba el vestuario dentro de la empresa. Así que fui allí y encontré el traje de marinerito y la gorrita. Saqué mi propio pelo por el agujero de la gorrita y le hice como unos cuernitos. Me encontré con Chespirito y le dije: '¿Quieres que te hable así como niño o que te hable así [con la característica voz de Kiko]?' Y me respondió: 'Así, con los cachetes'. Y de esta manera nació Quico”.

RAMÓN VADÉS (DON RAMÓN) ​ Ramón Valdés en su juventud comenzó a participar como extra de películas en medio de la efervescente era dorada del cine mexicano de los años 40 y 50, gracias al apoyo de su hermano Tin Tan. Su primera aparición en pantalla fue con la cinta Calabacitas tiernas (1948), luego participó en más de 70 películas, en varias de ellas trabajó con Cantinflas y con su célebre hermano Germán Tin Tan Valdés.

No fue hasta 1970 cuando Roberto Gómez Bolaños prestó atención en él y lo convocó a su equipo para un programa llamado “Los supergenios de la Mesa Cuadrada”, su papel era el Ingeniebrio Ramón Valdés. Esto significó su debut en la pantalla chica.

Un año después, en 1971, se concebía el papel que le cambió la vida: Don Ramón. Cuentan que el día que le propuso ser el papá de la “Chilindrina”, Chespirito le dio una sola indicación: “Sé tú mismo”.

MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES (CHILINDRINA) ​ María Antonieta de las Nieves empezó artísticamente a los 3 años cuando ingresó a una academia de ballet, debido a su empeñó logró ingresar a los 6 años a la reconocida escuela de Andrés Soler de la Anda, donde conoció a las actrices Carmen Montejo y a doña Prudencia Grifell, quienes se dieron cuenta de las habilidades de la niña y fue a partir de esto que consiguió su primer trabajo en el medio artístico. Así empezó su carrera.

A los 13 años era toda una profesional en el área del doblaje y se encargó de doblar las voces de grandes personajes de la televisión como Merlina en los ‘Locos Adams’, de Eddy en la ‘Familia Monster’, Batichica en ‘Batman’ y la Mujer Invisible en los ‘Cuatro Fantásticos’. Después participó en programas ‘Cordero y el Oso’, pero antes participó en las telenovelas ‘Estafa de amor’ y ‘La Leona’, en el año 1961.

Fue en ese programa que conoció al productor del programa ‘Sábados de la Fortuna’, Eduardo Alator, quien la invitó a suplir a una de las actrices principales que actuaban en los sketches del programa que casualmente escribía Chespirito, llegando a protagonizar a Mococha Pechocha pero Babocha, debido al buen papel que hizo fue contratada. Comenzó a laborar con Chespirito cuando tenía 18 años, en los proyectos de ‘El ciudadano Gómez’ y ‘Los Supergenios de la Mesa Cuadrada’.

FLORINDA MEZA (DOÑA FLORINDA) ​ Florinda Meza estudió arte dramático y trabajó como modelo de comerciales para televisión, además de desempeñarse en diversos oficios, como el de secretaria para solventar sus estudios.

Cuando actuaba en los sketches de ‘La media naranja’ y ‘La chismosa’ sorprendió a Roberto gomez Bolaños, quien la invitó a formar parte del programa ‘Los supergenios de la mesa cuadrada’ en 1969.

Más conocida por interpretar a Doña Florinda y la Popis en la comedia televisiva El Chavo del 8, a Cándida en La chicharra, a Chimoltrufia en Los caquitos y Doña María Expectación del Macho, La Vecina en Los Chifladitos del programa Chespirito, transmitidos en las décadas de 1970 y 1980 y principios de los años 1990 junto a Roberto Gómez Bolaños y un gran elenco.

RUBÉN AGUIRRE (PROFESOR JIRAFALES) ​ Rubén Aguirre fue cronista taurino y locutor de radio entre los años 1962 a 1970. Este último año, transmitió vía satélite, una corrida de toros desde la monumental Plaza de las Ventas en Madrid para México; tras ello, el productor cubano Sergio Peña lo descubre y lo ayuda a trasladarse a la ciudad de México, donde trabajan juntos como conductor del programa infantil de concursos llamado ’El club de los Millonarios’.

Asimismo, en 1970 hizo un programa de televisión protagonizado por él mismo llamado ‘El Club de Shory’, junto con Carlos Villagrán ‘Pirolo’ y María Antonieta de las Nieves.

Debido a su trabajo logra entrar en contacto con Gómez Bolaños, quien le da un papel muy importante en un proyecto que iniciaba en la televisión: ‘El Ciudadano Gómez’, luego, con el mismo Chespirito trabaja en el programa ‘Chespirotadas’ y de ahí el paso a otro gran proyecto ‘Los supergenios de la mesa cuadrada’. Su personaje en dicho programa se llamó ‘Rubén Aguirre Jirafales’ o ‘Profesor Jirafales’.

EDGAR VIVAR (SEÑOR BARRIGA) ​ Édgar Vivar estudió Medicina y en su internado de pregrado lo realizó en un hospital. Debido a que debía cumplir con ciertos créditos en el área artística, y al no encontrar cupos disponibles en algunas ramas que le interesaban, siguió teatro porque era la única opción que le quedaba. Aunque al principio no le agradaba mucho, con el transcurrir del tiempo se fue animando más por las tablas y recibió varios elogios. Un joven cazatalentos lo vio y le propuso participar en un comercial de televisión que aceptó. Después de este hubo más.

Su primer contacto con Gómez Bolaños fue cuando recibió una llamada telefónica suya en la que le comentaba que lo necesitaba para un proyecto. Quien le dio su número fue ‘Nacho’ Brambila, quien trabajó con Vivar en algunos comerciales.

El encuentro en persona en los mismos estudios de grabación hizo que Edgar despertara su pasión por el teatro, que tanto su abuelo se lo había inculcado. Así es que como decide quedarse con Chespirito.

ANGELINES FERNÁNDEZ (DOÑA CLOTILDE)

Angelines Fernández nació en España, pero como en su juventud colaboró con las guerrillas que luchaban contra el entonces general Francisco Franco, que tomó el poder tras el fin de la Guerra Civil española en 1939, emigra a México al considerar que su vida peligraba.

En el país azteca trabajó inicialmente en teleteatros, invitada por su compatriota Ángel Garasa y fue actriz radiofónica de la XEW. Laboró en películas junto con Cantinflas y Arturo de Córdova durante la época de Oro del Cine Mexicano.

Su entrada al programa de El Chavo del 8 se dio gracias a que su amigo Ramón Valdés conversó con Roberto Gómez, con quien tenía una amistad de muchos años, y le habló muy bien de Angelines. Cuando empieza a forma la vecindad, Chespirito la contactó para que interpretara la contraparte del personaje Don Ramón.

RAÚL ‘CHATO’ PADILLA (DON JAIMITO) ​ Raúl ‘Chato’ Padilla empezó a trabajar en el teatro el 3 de septiembre de 1923, un día después del nacimiento de Ramón Valdés, con quien actuó en un solo proyecto de Chespirito, la película El Chanfle, de 1978. Anteriormente, había trabajado con Carlos Villagrán, Quico, en 1968 en una obra de teatro.

En 1975, Padilla trabajó con el famoso actor cómico Mario Moreno ‘Cantinflas’ en el film El ministro y yo donde hizo el papel de El licenciado, un funcionario público de alto rango, feroz y gruñón, que no se llevaba muy bien con Cantinflas.

Posteriormente trabajó en la televisión y en el cine en los años 60 hasta los 90. La parte fundamental de su trayectoria la cubrió trabajando en la televisión, en programas cómicos y telenovelas, laborando por más de quince años en los episodios del programa de Chespirito. Es así que empieza a desempeñarse junto a Roberto Gómez Bolaños desde 1978.