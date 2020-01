Le tocó a él. Después de haber estado impedido más de tres años de hablar de su expareja Alejandra Baigorria, el exchico reality Guty Carrera se presentó en “El valor de la verdad” para hablar sobre la tormentosa relación que tuvo con la popular Gringa de Gamarra, quien lo denunció de violencia psicológica.

El también conocido como el Potro llegó al programa con una resolución judicial que le entregó a Beto Ortiz. “Con esto se verifica que las medidas cautelares que me pusieron cerca de tres años y medio ya han sido levantadas. A partir de este momento, yo ya no tengo la mordaza que me pusieron”.

El hijo de Edith Tapia contestó hasta la interrogante número 20 y se llevó S/25 mil. “Se han dicho muchas cosas en el programa y la gente ya puede sacar sus propias conclusiones. Cada pregunta [que contesto] me causa más dolor. [Limpiándose las lágrimas] Perdona que llore, pues cada pregunta y cada cosa me causa dolor, ya que yo no he visto nada en tres años y medio”, manifestó.

A continuación, las respuestas más polémicas que dio en el sillón rojo.

1. ¿Manchaste con tu sangre las paredes del departamento de Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo tengo en la mano la cicatriz de lo que pasó ese momento. La pantalla del celular se me rompió no porque lo estrellé con alguna pared, sino porque se me cayó. Yo lo tenía en el bolsillo y fui a su casa a visitarla. Yo cuando saco el teléfono y le contaba la historia de lo que realmente había ocurrido, en eso me apoyo en su pared y al percatarme de la sangre, le digo que la había manchado y ella me dijo que simplemente lo limpiara, lo cual hice; pero al final lo ensucié más. Lo que quiero aclarar es que jamás discutimos (…). Ahora, el audio que se filtró fue una discusión que tuvimos un día cuando yo estaba en Iquitos y ella en Lima, el cual duró más de una hora. Lo que recuerdo es que la conversación terminó bien pidiéndonos disculpas ambos. Lo que queda claro es que dichos audios fueron editados donde se ponen improperios y mi mala reacción, que no debía hacerlo. En ese momento estaba confundido y tuve una reacción que no fue la más adecuada”.

2. ¿Intento Alejandra lanzarse un quinto piso para huir de ti?

Respuesta: No (Verdad)

“Ella dice que intentó lanzarse del quinto piso cuando yo fui a buscarla en un momento de la relación. La verdad es que yo llego a su casa al día siguiente de la conversación de Iquitos y como tenía un evento en Arequipa, debido a que la conversación terminó bien el día anterior, decidí visitarla. El momento que llego estaba en el jardín una señora que trabaja con ella, quien la llamó por teléfono y puso el altavoz. Alejandra le respondió que estaba en Gamarra y que llegaba en 40 minutos, esta persona jamás le dijo que yo estaba ahí y tras colgar el celular me hizo pasar a la sala del departamento, lugar donde esperé un rato. Como demoró, decidí irme. Ella menciona que intentó lanzarse y luego salió corriendo al grifo donde sus amigos Rafael Cardozo y Ernesto Jiménez la ayudaron. Yo me pregunto en qué momento se escapó, por qué escapó y por qué corrió al grifo habiendo en la esquina un serenazgo donde hay cámaras de vigilancia”.

3. ¿Obligabas a Alejandra a tener relaciones sexuales?

Respuesta: No (Verdad)

“Yo estaba con ella porque la amaba y estaba enamorado, jamás la he obligado a hacer nada. Yo estaba convencido que Alejandra también estaba enamorada. Nuestra relación terminó por mutuo acuerdo y bien, inclusive por el WhatsApp nos deseamos lo mejor, pero al salir del set vi un cargamontón de todo. Hubo ensañamiento a raíz de un audio acalorado que no forma parte de la relación. Fue una vez y se grabó, pero se editó algo que duró más de una hora”

4. ¿Seguiste con tu relación después de que Alejandra grabara los audios?

Respuesta: Sí (Verdad)

“La relación siguió después de que grabó, pero yo nunca me enteré de eso. [El audio] fue la prueba principal para su propósito de ensañamiento. Yo no termino de entender su actitud (…). Por indicación del Juzgado de Familia nos mandaron al psicólogo, al cual yo fui, pero ella, la interesada en probar la violencia, nunca acudió ahí ni a las citaciones. Yo creo que buscaba ser la imagen de algo. No sé si quiso tener un show mediático, no sé si quiso que yo fuera responsable de un problema que había tenido en ese momento, no lo sé”.

5. ¿Mantuviste una relación tóxica con Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

“La relación empezó y terminó bien, pero existían muchas diferencias entre ambos. Las imágenes que tengo en mis recuerdos son de discrepancias y aunque cometí errores, yo tenía un instinto de protección y siempre la escuchaba que todo era malo, que no disfrutaba su vida y sentía que si yo salía de su vida se podía hacer daño (…). El día de hoy puedo hablar, de mí también se dijeron cosas, me insultaron, me levantaron la voz, yo también vi actitudes que jamás las contaría, pero no me educaron para decir todo lo que sufrí en esa relación. Yo sufrí mucho porque sentí que era su defensor para que no se haga algo. Cuando inicié la relación, yo la amé, pero vi muchas puertas rotas”.

6. ¿Conoces secretos de la familia de Alejandra que podrían perjudicarla públicamente?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo vi cosas y ella me llevó a varios lugares [donde fui testigo]. Cuando pasó todo esto y se metieron con mi familia, yo fui testigo de lo que sufrieron. Yo no puedo hacerle daño a ninguna familia porque yo no soy así, pues no tengo esa crianza. No me voy a sentar a decir porque no soy esa clase de persona. Jamás voy a hacer sentir mal a ninguna familia. Mi familia lloró, dijeron cosas de mi madre, del matrimonio que tuvo ella, a mi hermana la discriminaron en el trabajo, mi abuelo de 85 años lloraba, yo no voy a hacer lo mismo. Si a mí me quieren golpear, golpéenme, tírenme todos los dardos. Yo no soy lo que dicen que soy, se dijeron muchas cosas, se metieron con mi familia y conmigo, perdí mi trabajo. Las cosas que hago son porque necesito pantalla para ver si consigo trabajo. No me voy a meter con su familia nunca y espero que solucionen sus temas”.

7. ¿Pensaste en suicidarte?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Cuando hubo este ensañamiento, yo me mudé de la casa donde vivíamos y empecé a vivir en un edificio en el piso 19, que tenía un balcón que daba a la Vía Expresa. Ahí sentí los episodios de desolación, me sentaba en la sala, miraba como mi vida había terminado. Miraba el balcón y pensaba que en mi casa lloraban por mí; mis amigos decían que no prenda la televisión, por eso quité el cable, dejé todo, cambié de teléfono y miraba el sufrimiento de todas las personas que estaban a mi alrededor. No salí a la calle por tres meses, encerrado en mi departamento mirando el vacío todos los días. Producto de esa desesperación por quedarme sin trabajo, de ver este movimiento, porque era algo que me acusaba de ser agresor, miraba el vacío y decía por qué no acabo con esto, es fácil. [Lo que me retuvo] fue mi mamá porque le iba a causar el dolor más grande. No quería ver la escena de mi mamá viendo mi cuerpo en la Vía Expresa, eso iba a ser peor. Otro de los motivos por los cuales no lo hice fue porque era y soy inocente. Así pasaran 20 años, iba a demostrarlo, yo tenía medidas cautelares y no podía defenderme. Incluso a mi hermana la discriminaban en el trabajo, a mi madre le cerraban las puertas y sus amigas que me conocían desde pequeño, salieron a hablar mal de mí”.

Guty Carrera contó que mucha gente le dio la espalda por la denuncia que hizo en su contra Alejandra Baigorria. (Captura de Latina)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE LE HICIERON

1. ¿Manchaste con tu sangre las paredes del departamento de Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Intento Alejandra lanzarse un quinto piso para huir de ti?

Respuesta: No (Verdad)

3. ¿Obligabas a Alejandra a tener relaciones sexuales?

Respuesta: No (Verdad)

4. ¿Crees que Alejandra Baigorria te fue infiel?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Te ponías celoso cuando Maro Hart hablaba de Alejandra?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Te hablaba mal Alejandra Baigorria de Mario Hart?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Crees que Alejandra y Nicola tuvieron un ‘choque y fuga’ estando ella contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Te siguió escribiendo Alejandra luego de que terminaron?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Te dijo Alejandra Baigorria que quería mandar a matar a Jenny Kume?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Crees que Alejandra Baigorria sufría problemas emocionales?

Tocan el botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Has llorado por Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

Guty Carrera se sentó por segunda vez en El valor de la verdad para hablar de su relación con Alejandra Baigorria y los momentos que vivió mientras no podía defenderse cuando lo acusaban de maltrato psicológico (Foto: Instagram)

11. ¿Te botaron de un reality por las acusaciones de Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Crees que Alejandra te grabó para hacerte daño?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Seguiste con tu relación después de que Alejandra grabara los audios?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Mantuviste una relación tóxica con Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Conoces secretos de la familia de Alejandra que podrían perjudicarla públicamente?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Eras el engreído del papá de Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Contactaste por primera vez a Alejandra por redes sociales?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Le has sido infiel a Alejandra Baigorria?

Respuesta: No (Verdad)

19. ¿Amaste a Alejandra Baigorria?

Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Pensaste en suicidarte?

Respuesta: Sí (Verdad)