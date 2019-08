Gregorio Pernía, el 'Titi' de 'Sin senos sí hay paraíso', revela que le aconsejaron no actuar en Perú

Gregorio Pernía, el popular ‘Titi’ de la serie 'Sin Senos sí hay paraíso', se encuentra en Lima para la promoción de la cinta 'Mi novia es él' donde comparte roles con Edwin Sierra y Melissa Paredes.

Sin embargo, antes de la conferencia de prensa de la cinta, el actor colombiano compartió un video en su cuenta de Instagram en el que contaba los comentarios que recibió cuando decidió venir a trabajar a nuestro país.

Según reveló el 'Titi' sus allegados le aconsejaron no participar del filme porque presumían que en Perú no se hacía cine. Incluso le dijeron que la película producida por Edwin Sierra era "muy naca".

“Hace un año, me llamaron para formar parte de una película, hablé con compañeros, productores, directores y actores del medio y les dije: 'me están llamando de Perú para hacer una película' y el 97% me dijo que no, que no hiciera la película, que era muy naca, otro me dijo: '¿en Perú hacen cine?', y también me dijeron: 'pero si usted está en un buen momento'" relató el actor.

Ver esta publicación en Instagram la.vida misma. Una publicación compartida por Gregoriopernia1 (@gregoriopernia) el 26 de Ago de 2019 a las 7:28 PDT

Finalmente, Pernía contó que su actuación no fue motivada por el dinero, sino por ayudar a Sierra a sacar adelante la película pues el cómico le había contado que era su unos de sus sueños hacer esta producción.

"Esta película no la hice por dinero. La hice porque había un señor que me había hablado y me dijo que llevaba 15 años hablando con su hijo de noche de una película que él quería hacer: Edwin Sierra. Y a las personas hay que ayudarlas a cumplir sus sueños", añadió.

“Mi novia es él” se estrena en las salas nacionales este jueves 29 de agosto.