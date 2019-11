Alexandra Hörler se pronunció luego del escándalo suscitado por la desafortunada frase empleada por Gonzalo Núñez contra ella durante una emisión del programa deportivo que comparten en Exitosa.

Al respecto la periodista dijo que la incómoda situación había sido superada y minimizó las expresiones de su compañero asegurando que solo se trató de una frase desafortunada. “Fue una tontería, lo tomo como una frase desafortunada de Gonzalo, no lo pensó bien”, aseveró.

Hörler, no obstante, mantuvo la posición que originó la discusión en vivo con el exconductor de ‘Fútbol en América’ y dijo que no se necesita jugar fútbol para hacer un análisis.

“Creo que es absurdo decirle a alguien que se ha dedicado por años a esta carrera que no puede opinar de fútbol por no jugar”, añadió.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Como se recuerda, el último viernes el periodista deportivo lanzó una prejuiciosa frase con la que intentó minimizar la opinión de su compañera Alexandra Hörler en medio de un acalorado intercambio de palabras que se inició por una discrepancia sobre la forma de juego de Alianza Lima y el trabajo que viene realizando el técnico Pablo Bengoechea al mando del equipo victoriano.

Sin embargo, luego de desaprobar el punto de vista de Hörler, Núñez respondió con un prejuicioso comentario. "Pero como nunca jugaste al fútbol, no sabes lo que es jugar bien”, dijo.

“Yo no soy profesional de fútbol, pero sí sé jugar. Pero tampoco me puedes desacreditar por no haber jugado fútbol. Yo no veo acá que alguno de sea futbolista profesional”, respondió la comentarista deportivo.