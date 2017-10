Para sorpresa de sus seguidores, la conductora de televisión, Gisela Valcárcel, no conducirá este sábado por la noche su programa de baile ‘El gran show’, pese a que cumple 30 años en la pantalla chica.

La popular ‘Señito’ será reemplazada por el maquillador Carlos Cacho y la modelo Tilsa Lozano, quienes conducirán una edición especial denominada ‘El otros show’, donde se verá el detrás de cámaras del reality, los ensayos, y otros detalles desconocidos del programa.

Gisela Valcárcel ha aprovechado sus 30 años en la televisión para realizar un viaje con su madre, que según fuentes cercanas a la conductora ya lo tenía planeado con anticipación.

Sobre su aniversario en la pantalla chica, la conductora ha decidido no celebrarlo, y más bien pasarlo en familia.

“En mi vida personal nunca he celebrado un cumpleaños porque me pongo muy nerviosa... Ahora al celebrar los 30 años (en la TV) tengo un corazón agradecido por todo lo que he recibido y dije cómo recibir un homenaje más. He metido en problemas a varios porque el sábado querían hacer cosas y les he pedido que no. Ya celebraremos más adelante”, explicó Gisela Valcárcel a RPP la semana pasada.