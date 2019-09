“Gran Hermano VIP” estrenará su temporada 7. El programa más polémico y longevo de la televisión española presentará una nueva temporada que estará llena de acción gracias a la participación de los personajes más mediáticos de España que convivirán juntos en una casa por varias y semanas. Esta nueva edición estará bajo la conducción de Jorge Javier Vázquez, Jordi González y Lara Álvarez.

La producción ya ha desvelado el nombre de los famosos que pasarás las 24 horas al día bajo el lente de una cámara y a merced de los micrófonos que se encuentran alrededor de la casa donde estarán encerrados. “GH VIP” 7 se emitirá desde este miércoles 11 de setiembre a través de las pantallas de Telecinco a partir de las 10:00 pm hora española.

“Gran Hermano VIP” presentará su séptima temporada y esta vez también contará con diversos famosos y personajes del folclore español que estarán juntos durante 24 horas y poco a poco se irán dando las tramas que dejarán más que sorprendidos a los televidentes.

¡Algunos de nuestros concursantes no han podido resistirse y ya están a tope bailando la sintonía oficial de #GHVIP7! ESTE MIÉRCOLES A LAS 22:00H ENTRAN EN LA CASA DE GUADALIX Y DESCUBREN EL CASTING COMPLETO EN DIRECTO EN @TELECINCO. #VanAFlipar #VaisAFlipar pic.twitter.com/HXrigNThmw — Gran Hermano (@ghoficial) September 9, 2019

¿QUIÉNES SERÁN LOS NUEVOS INTEGRANTES DE “GH VIP”7?

Mila Ximénez

Mila Ximénez

Mila Ximénez es una de las periodistas más polémicas del medio español. Ella participó en el reality “Supervivientes” y ahora será parte de “GH VIP” 7 que sin duda dará mucho que hablar por su carácter fuerte y su falta de pudor a la hora de decir lo que piensa.

El Cejas

El cejas

Diego Arroba o mejor conocido como “El Cejas” es uno de los instagramer más conocidos de España. El joven saltó a la fama gracias a su participación en “Got talent”y conquistar al jurado con su gran talento. Ahora va por el millonario premio de “Gran Hermano Vip”.

Anabel Pantoja

Anabel Pantoja

Anabel Pantoja es la sobrina de Isabel Pantoja y sin duda en esta nueva edición de “GH Vip” será mucho más polémico porque estará al lado de Mila Ximénez y los espectadores esperan a ver cómo será esa convivencia que sin duda tendrá entre temas de conversación la cantante española.

Dinio

Dinio

Dinio García es un cubano que ha logrado hacerse un nombre en España. El cantante y actor, entre otras cosas, vuelve a la televisión y promete dar que hablar al lado de todos los participantes que están decididos a todo con tal de llevarse el gran premio.

Adara Molinero

Adara Molinero

Adara es una de las concursantes más polémicas de las últimas ediciones de 'Gran Hermano'. Participó en 'GH17', primera edición presentada por Vázquez, llegando a tener una historia de amor y pelearse con casi todos sus compañeros.

Estela Grande

Estela Grande

Estela Grande es una de las participantes más desconocida en el mundo de los realitys, pero dará mucho que hablar, ya que ella viene dispuesta hacerse un nombre y más si tiene una familia muy polémica por estar envuelta en temas políticos de España.

Noemí Salazar

Noemí Salazar

La protagonista y estrella de 'Los Gipsy Kings' se mostró muy emocionada después de que Mediaset anunciara que era la séptima concursante confirmada para 'GH VIP 7'. Noemí aseguró ser una fiel seguidora del programa desde su primera edición, y confesó que para ella no fue sencillo mantener el secreto. Su carácter natural y extrovertido dará mucho juego en esta nueva temporada del programa.

Irene Junquera

Irene Junquera

La periodista conocida por colaborar en programas como All you need is love... o no, Zapeando y El chiringuito de jugones tiene un perfil alejado del espectáculos, pero se ha convertido en uno de los personajes con un perfil muy diferente a la tónica habitual del programa, lo que aportará un nuevo enfoque al reality.

Alba Carrillo

Alba Carrillo

La modelo saltó a la fama tras su paso por el concurso Supermodelo y por su vida sentimental: tiene un hijo con Fonsi Nieto y estuvo casada poco tiempo con Feliciano López. Más de dos años duró la batalla en los tribunales que tuvo la pareja y que ha protagonizado varias portadas de las revistas de espectáculos de España.

Nuria Martínez

Nuria Martínez

La modelo e influencer de 27 años cuenta con más de 360.000 seguidores en Instagram. Ella se ha hecho famosa por la supuesta relación que ha tenido con el cantante y ganador de Supervivientes 2019, Omar Montes.

Hugo Castejón

Hugo Castejón

Hugo Castejón es el décimo concursante confirmado. Junto a Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, Hugo Castejón llegó a ser subdirector general de Promoción Universitaria con el Partido Popular, aunque realmente su padrino fue el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Pero no fue su vínculo con la política la que le hizo popular en los medios de comunicación, sino la relación que mantuvo con Marta Sánchez.

Años después, Miriam Saavedra evocó la figura de Castejón en varias ocasiones, lo que provocó que la dirección del programa lo invitase a hacerle una visita sorpresa a la casa de Guadalix de la Sierra y se convirtiese en su defensor.