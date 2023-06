Rodrigo ‘Gato’ Cuba se ha convertido en el centro de atención mediática tras su sorpresiva ruptura con Ale Venturo. Mientras la empresaria confirmaba públicamente el fin de su romance, el jugador del Sport Boys optó por guardar silencio y no hacer declaraciones al respecto.

Sin embargo, recientemente, Cuba decidió salir en defensa de su padre, Jorge Cuba, quien fue interceptado por un reportero del programa “Amor y Fuego”. Las imágenes presentadas por el programa de Willax TV mostraron al popular ‘Gato’ Cuba sacando un televisor de lo que parecía ser su nueva vivienda junto a su padre.

El programa obtuvo una breve declaración del deportista, en la cual confrontó al reportero del espacio de espectáculos por insistir en preguntas hacia su padre.

“Don Gato, buenas noches. ¿Qué opina de lo que ha dicho Ale Venturo? Tiene miedo de enfrentarlo a usted y su familia, porque ella ha pasado por todo lo que ustedes pasaron con Melissa, que tiene miedo de enfrentarlos, ¿Qué puede decir usted?” , preguntó el reportero.

Ante esta situación, Rodrigo Cuba expresó su evidente fastidio y solicitó al reportero que respetara su decisión de no hablar sobre su ruptura con Ale Venturo. “Escuchen, ya le dije a tu colega que no vamos a hablar... No vamos a hablar”, respondió finalmente.