La última temporada de “Game of Thrones” estrenará en formato físico y digital el próximo mes y traerá consigo una serie de escenas eliminadas, entre las que está incluida una secuencia en la que Sansa Stark y Tyrion Lannister unen fuerzas para enfrentar a los Caminantes Blancos en las criptas de Winterfell.

Dicha escena corresponde al tercer episodio de la octava temporada de la serie, titulado “La larga noche”, en la que el Rey de la Noche aparece con su ejército invadiendo Invernalia.

La escena eliminada fue publicada en exclusivo por Entertainment Weekly y muestra a Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Sansa Stark (Sophie Turner), Missandei (Nathalie Emmanuel) y Gilly (Hannah Murray) después de ser atacados por los muertos vivientes en las criptas de Winterfell.

Lo curioso es que la escena no está acabada en post producción y hasta se puede escuchar al director de escena marcando el arranque de acción.

Durante años se especuló que dicho episodio traería consigo la muerte de diversos personajes queridos por el público; sin embargo, muchos fanáticos expresaron en redes sociales que el capítulo no colmó sus expectativas.

Cabe señalar que el universo de “Game of Thrones” continuará con la puesta en marcha de “House of the Dragon”, esto pese a la cancelación de la precuela protagonizada por Naomi Watts, cuyo piloto no convenció a HBO.

Para ver la escena debes hacer click aquí.

Tyrion Lannister es uno de los personajes que se mantiene desde la primera temporada de "Game of Thrones". (Foto: HBO)