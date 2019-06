'Game of Thrones': Sophie Turner reveló quién olvidó la taza de café en importante escena de la serie

La última temporada de ' Game of Thrones ' estuvo envuelta en muchas polémicas por sus diversos detalles, entre ellos, la aparición de una taza de café ajena al tiempo en el que se desarrolla la trama de la serie.

Este descuido de la producción hizo que las redes sociales explotaran y millones de usuarios lo reflejaron a través de sus comentarios en Internet.

Ahora, la actriz Sophie Turner, quien dio vida a 'Sansa Stark' en 'Game of Thrones', reveló en entrevista para el programa de Conan O’Brien quien tuvo la culpa por el error de la taza de café.

La actriz de 23 años bromeó con el hecho de que ese detalle haya tenido más cobertura “que toda la temporada final” y luego se defendió diciendo que ella no fue la responsable.

"Primero culpé a Emilia (Clark), pero no creo que ella habría hecho algo así. Kit, en cambio, es perezoso y creó que él sí lo haría", manifestó Sophie Turner durante la entrevista.

"La taza estaba en la silla de Kit, pero luego él se mueve y toman la foto y parece que fuera mi sitio, pero yo ni estaba allí. Fue Kit. Además, yo no bebo líquidos en el set porque uso un corsé y, si tomo algo, o me meo encima o vomito. Emilia también lleva corsé, Kit no. Fue Kit, es un 100% Kit", agregó la actriz británica.

Cabe recordar que ' Game of Thrones' se emitió desde el 2011 hasta mayo de este año. El capítulo final fue visto por 19,3 millones de personas en todas las plataformas de la señal. Supera el récord del episodio 5, que tuvo 18,4 millones de espectadores.