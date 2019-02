'Game of Thrones': Sophie Turner revela este increíble detalle sobre su personaje en la temporada final

La última temporada de 'Game of Thrones' se estrenará el 14 abril y millones de seguidores de la serie esperan saber qué personaje será el dueño del Trono de Hierro. La actriz Sophie Turner reveló algunos detalles de la nueva entrega.

En entrevista con Entertainment Weekly, Sophie Turner contóque Sansa Stark lucirá un nuevo look en la temporada final de " Game of Thrones". “Esta es la primera vez que he llevado armadura. Quería que llevara algo de armadura para parecer más guerrera. Ella es la guerrera de Invernalia”, explicó la actriz.

También indicó que no será una armadura metálica al estilo de Jaime Lannister o Brienne of Tarth, más bien se tratará un traje menos pesado, un traje de cuero grueso.

Todo indica que el nuevo vestuario de Sansa Stark será toda una sorpresa para los fanáticos de "Game of Thrones". Dicha "armadura" aún no aparece en las imágenes promocionales de la serie.

La octava y última temporada de "Game of Thrones" llegará a las pantallas de HBO el 14 de abril en medio de gran expectativa mundial.

SPOILER



Algunas filtraciones indican que Sansa Stark y su hermana Arya llegarán vivas a los dos últimos episodios de la serie. La pelirroja será la encargada de enjuiciar a Tyrion Lannister por traición.