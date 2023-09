En el más reciente episodio de ‘La Casa de Magaly’, Gabriela Serpa sorprendió a todos al confesar que intentó suicidarse hace varios años atrás. La cómica se puso sensible tras escuchar el testimonio de ‘La Uchulú', quien también reveló haber atentado contra su vida.

El emotivo momento sucedió mientras los participantes estaban en una ronda cantando y compartiendo un momento íntimo. Luego de escuchar a la influencer, Gabriela soltó algunas lágrimas y abrazó a ‘La Uchulú'.

“Yo me identifico contigo, las personas no saben lo que es esa mier..., es como un hueco sin salida. Yo a los quince me quise morir” , dijo.

En otro momento, la actriz cómica reveló que intentó suicidarse tomando pastillas y dijo que está diagnosticada con depresión, por lo que está medicada.

“Yo no busco el dinero, yo busco ser feliz, pero es que esa una enfermedad. Así nací, me imagino, yo siento que es genético. Yo siempre me he juzgado de pequeña” , dijo.

Además, la modeló reveló que siempre se culpaba por los problemas familiares que tenía en casa y le afectó mucho la ausencia de su padre, quien estuvo fuera del país desde que era una niña.