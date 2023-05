Florcita Polo apareció en el programa ‘América Hoy’ y acusó a Néstor Villanueva, padre de sus hijos, de ser ausente en sus responsabilidades parentales y de no cumplir con el pago completo de la pensión alimenticia. Según Polo, Villanueva solo entrega 250 soles, a pesar de haberse comprometido a entregar la suma total de 1000 soles mensualmente.

“Espera fin de mes para dar 250 soles que no alcanzan para nada. Yo tengo que hacer maravillas, estoy ronca porque me he ido a trabajar a la Selva para seguir sacando adelante a mis hijos”, dijo inicialmente.

“Yo pago un colegio particular y encima mis dos hijos se enfermaron la otra vez y quién corre con los gastos: yo, porque 250 soles no alcanza. Soy una madre soltera porque eso no me alcanza para nada” .

La hija de Susy Díaz compartió su decepción y frustración ante el incumplimiento de Néstor Villanueva, pues dijo que estaría pensando en tomar medidas legales ante la situación.

“Él tiene que responder semanal 250. Cuando se le antoja, pasa; y cuando no quiere, no pasa. Dejó de pasar 3 semanas y yo pensé que se iba a poner al día y solo me dio 250 soles. He acordado con mi abogado que debemos ampliar la pensión de alimentos”, agregó.