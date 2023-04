Florcita Polo acudió al programa ‘América Hoy’ y reveló que fue denunciada por Néstor Villanueva, el padre de sus hijos. La hija de Susy Díaz no pudo evitar mostrarse afectada por la situación y dijo no entender por qué el cantante no la deja en paz.

Al ser consultada sobre por qué acudió a la fiscalía, Florcita reveló que fue acusada de maltratar a sus hijos. “Bueno desde que vi el documento que me mandó el abogado, me dolió muchísimo, (me denuncia) por golpear a mi hijo, por maltrato físico y psicológico. Yo jamás he maltratado a mis hijos, jamás”.

Además, la animadora de eventos confirmó que mantiene una comunicación activa con sus hijos, quienes le han confesado que no quieren estar con su padre. “Ahí están las pruebas, mis hijos quieren estar conmigo, no quieren estar con su papá”.

Por último, comentó que la pensión que le da Néstor Villanueva no sería suficiente. “Yo al señor no lo molesto, yo hago maravillas con lo que me manda semanal y a veces se olvida y no le digo nada. Entonces, ¿por qué no me deja en paz?”.