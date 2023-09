Fiorella Retiz ofreció una entrevista en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y habló públicamente sobre su vínculo con Aldo Miyashiro. La reportera aseguró que comenzó a notar una conexión “distinta” con el actor cuando comenzaron a pasar más tiempo juntos por las ‘pichangas’ de los ‘Once Machos’.

Fiorella aseguró que, tras varios años de amistad, comenzó a sentir una fuerte conexión y cariño por el actor, pues compartían gustos como la literatura y el fútbol. Sin embargo, reveló que descubrió que el ‘Chino’ era un mentiroso.

“Aldo nunca ha sido sincero. Aldo es de las personas que solo le importa una sola cosa, que es él. Él, para conseguir lo que quiere, es capaz de inventar un montón de cosas” , dijo.

La reportera confesó que estaba confundida en cuanto a sus sentimientos por el productor, pero afirmó que se sintió ilusionada porque lo admiraba.

“No sé si estaba enamorada, pero con todo el cariño que le tenía, con toda la admiración, yo estaba ilusionada, pero estaba ilusionada de una idea que no era cierta y solo se basaba en manipulaciones”, confesó.

La integrante de ‘La Casa de Magaly’ no pudo contener la emoción y derramó algunas lágrimas al recordar las veces que defendió a Aldo de los demás.

“Yo siempre traté de defenderlo, porque yo sí consideraba que era una persona correcta, que no era mala, pero después de que estalló todo lo del ampay, me di cuenta que estaba totalmente equivocada. Todos me decían que era una mala persona, pero yo decía: ‘No, yo lo conozco. Él no es así'” , dijo.