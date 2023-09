Fiorella Retiz reveló que Aldo Miyashiro quiso quitarse la vida luego de que el ‘ampay’ en el que salieron juntos se hiciera público. La reportera, además, denunció públicamente que habría recibido amenazas para que no hable del tema.

“Me llamaron desesperados diciéndome que Aldo quería atentar contra su vida. Me quedé helada y me dijeron que hable con él. Llamé a mi mamá y le dije: ‘me acaban de decir lo siguiente’. Me dijo que me estaban manipulando. No sabía qué hacer, me pasaron su número y le mandé un mensaje” , dijo en un principio.

Fiorella aseguró que decidió no hablar del tema en su momento para cuidar la reputación de Aldo Miyashiro y para no sentirse culpable si es que él hacía algo.

“Me seguí peleando con él y le dije que era de lo peor, que me había arruinado la vida. Le dije: ‘sabes qué? para que tú arregles tus cosas, yo me voy a quedar callada, es la última vez que yo me sacrifico por alguien. Por eso es que yo no hablo” , aseguró.

Por último, la reportera denunció públicamente estar recibiendo amenazas para no hablar sobre el ‘ampay’, pero aseguró que ya no quiere quedarse callada.

“Me llaman para alertarme, para decirme que tenga cuidado, que se preocupan por mí, que me estaban siguiendo. (…)Si me llega a pasar algo a mí, a mi hijo o a mi familia toda la culpa se la adjudico a Aldo Miyashiro. Una cosa es que primero quiera hacer algo con su vida y otra cosa es que quiera hacer algo con la mía. El tema lo cierro acá” , dijo.