Yaco Eskenazi sorprendió a todos al revelar que si su esposa Natalie Vértiz llega a actuar en Hollywood, no realizará escenas de besos, así como hace unos meses lo dijo Paolo Guerrero.

Todo empezó cuando Choca le preguntó a Natalie si su esposo Yako era celoso, a lo que la modelo respondió entre sonrisas y bromas “Noo para nada”, ocasionando las risas nerviosas de Yako.

A lo que Natalie agregó: “Ya en serio, ¿Cuándo sea una actriz de Hollywood, ¿cómo vas hacer?” y Yako respondió: “no besos no nada más”, sorprendiendo a la misma Natalie quien le dijo “Ah ya, sí claro”, pero su rostro de molestia era evidente al igual que la reacción de Choca quien incluso bromeó con arrojarle un cojín.

Fue obvio el malestar de Natalie por lo que Yako agregó: “No, no soy ese tipo de celoso, soy más por el lado del macho que quiere cuidar a su chica. Pero no celo cosas raras, no me he puesto celoso por lo de Baladán (Y es que hace unas semanas Ignacio Baladán reveló que Natalie es su amor platónico)”.

