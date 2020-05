No se guardó nada. Magaly Medina arremetió una vez más contra el programa 'Mujeres al mando’. Ella consideró un desacierto dejar a Maricarmen Marín como conductora del espacio de Latina, mientras que la experimentada periodista Thais Casalino salga a la calle a reportear.

"Thais Casalino, que era la periodista con buen tino y venía conduciendo, de pronto hoy la pusieron a un costado y alguien tuvo la idea de poner al mando a Maricarmen”, inició la conductora de ‘Magaly TV, la firme’.

Siguiendo con sus comentarios, Medina aseguró que se trataba de una opinión profesional y criticó el manejo en la conducción de la cantante de cumbia.

“No tengo nada personal contra nadie, una cosa es el desempeño profesional y para eso hay que quitarse las emociones, para criticar, y la verdad que ella (Maricarmen) es un gran florero y a un florero no se le pone a hablar. Además, es la nueva suavecita. Estaba bien en su programa en donde le iba bien el papel que hacía de jurado”, sostuvo.

“Una periodista como Thais Casalino que la mandan a la calle y deba reportar a Maricarmen Marín, eso debe ser ofensivo para ella como profesional. Yo me sentiría mal si me mandaran a la calle como reportera. Si en algún momento me hubieran mandado a reportear, cuando trabajaba en ese canal, cosa que uno puede hacer en cualquier momento, y tendría que decir ‘buenos días, Maricarmen’, no. Que me pongan un Federico Salazar ahí bien, pero ¿Maricarmen Marín?”, finalizó.

