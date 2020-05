TV







Magaly Medina y ‘Peluchín’ sobre Sheyla Rojas: “Le prestó la peluca a Shirley Cherres” “Se ve como una muñeca, pero de esas muñecas irreales. Las pelucas perfectas no las venden acá, esas las usan las Kardashian”, arremetió la popular urraca sobre el cambio de look de la ex chica reality.