Fabio Agostini: “Paloma Fiuza me parece encantadora”

El nuevo integrante de las ‘Cobras’ del reality ‘Esto es guerra’, Fabio Agostini resaltó la belleza de su compañera de quipo Paloma Fiuza durante una entrevista en el programa ‘En boca de todos’.

“Con todo respeto hacia Facundo, porque yo respeto a las novias de mis amigos, Paloma (Fiuza) me parece súper guapa. No he dicho nada malo”, señaló Agostini, causando el asombro entre los conductores del programa.

Sin embargo, el ‘guerrero’ dejó en claro que 'solo le parece guapa', pero que no se ha fijado en ella como mujer.

“Me parece súper guapa y súper encantadora pero no me estoy fijando en Paloma, no mal interpreten las cosas. He dicho que me cae muy bien desde que llegué”, aclaró Fabio.