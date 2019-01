Oyente le falta el respeto a presentadora de Exitosa Deportes y así reacciona el panel

Denigrante. Amanda La Rosa, integrante del panel de Exitosa Deportes , fue víctima de un flagrante acoso este lunes en plena transmisión del programa radial y televisivo, y de una broma repudiable. Un oyente le contó un chiste grosero en vivo, con la presencia de Gonzalo Núñez , quien le concedió el permiso al hombre. En la mesa también estaba Silvio Valencia y Oscar Paz.

Como es costumbre en el espacio deportivo de Exitosa, le dedicaron un bloque a atender llamadas del público. En ese momento, Amanda acompañaba al panel leyendo tuits de la gente y presentando algunas noticias.

Gonzalo Núñez dio paso a abrir los teléfonos y atendió al primer oyente. El sujeto se identificó como Christian Córdova del distrito de La Molina. De inmediato, se dirigió a Amanda La Rosa, sin darle mucha importancia al resto del panel.

"Hola, 'Amandita'. ¿Cómo estás, hermosa? Eres la mujer más hermosa que ha pisado Exitosa", dijo el hombre. Tanto Silvio, Oscar y Gonzalo tomaron a la broma el comentario. Gonzalo cogió la mano de Amanda y exclamó con sarcasmo: "¡Con ustedes, Miss Exitosa!". Los demás reían a carcajadas.

Christian Córdova continuó: "Tienes unos ojos preciosos. Verdes, como los míos. Alucina, así van a ser nuestros hijos más adelante en caso de que entre tú y yo pase algo".

"¿Qué? Estás hablando de hijos ya", contestó Amanda sorprendida. Gonzalo añadió: "Ah, vas a mejorar la raza". Siguieron riéndose en la mesa al lado Silvio y Oscar. "Búscame así en Facebook y me vas a encontrar", persistió el sujeto.

Luego de su —a todas luces— incómoda presentación, preguntó si podía contar un chiste dedicado para Amanda, porque quería "hacerla reír".

Gonzalo atinó a contestar: "La mujer que se ríe con uno, tiene por lo general un buen (ininteligible). Uno se acuerda de una persona no por las cosas malas que le cuentes, sino porque la haces reír". Y dirigiéndose a Amanda le preguntó: "¿Es así o no?". "Sí", respondió la joven presentadora.

Gonzalo le advirtió que no sea "faltoso". Entonces el hombre comenzó:

"Dice así, en tres actos, muy hermoso. 'Amandita' tiene un hijo. Está pidiendo limosna por las calles, pasa un señor y le da treinta soles, pero a su hijo. Primer acto. Segundo acto va 'Amandita' pidiendo limosna, pasa un señor y le da veinte soles, pero a su hijo. Tercer acto: Amanda pidiendo limosna por las calles, pasa un señor y le da diez soles, pero a su hijo. ¿Cómo se llama la obra?".

"No tengo la menor idea", contestó Gonzalo Núñez. "A Amanda le dieron por el chico", culminó el sujeto. Gonzalo soltó algunas risas, se cogió la cabeza y la inclinó. Los demás también bajaron la mirada, mientras Amanda miraba su celular.

"Qué malcriado", dijo Silvio Valencia. "Qué malcriado", reafirmó Gonzalo. "¡Qué imbécil!", apuntó airado Oscar Paz. Tras el chiste, Gonzalo aseguró que "siempre hay desubicados imbéciles", y Silvio le respondió: "como tú comprenderás".

Pero, Gonzalo continuó haciendo uso de la palabra para tratar de explicar el lamentable suceso. "Ahora, es verdad que es una falta de respeto, pero no siempre ocurre", comentó.

Oscar Paz lo interrumpió para comunicar que su productor había cancelado las llamadas del público. "Justos pagan por pecadores", anunció.

A Gonzalo no le gustó la medida. "No es para tanto tampoco", reaccionó. "¿Cómo que no es para tanto? Lo que ha dicho es una barbaridad", replicó rápido Oscar. "Está bien, pero no es para cerrar las llamadas. No valen chistes, ahí está", concluyó Gonzalo.

Aquí puedes ver el momento desde el minuto 35: