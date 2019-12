ACTUALIZACIÓN

A continuación las preguntas que responde Lucía de la Cruz en EVDLV:

1. ¿Lucía, sacaste a golpes de tu casa a la amante de tu padre? RESPUESTA: SÍ (VERDAD)

“Esta mujer tuvo el atrevimiento de tocar la puerta e ir a la casa a buscar a mi padre. (Me abalance) y con un palo, la correteamos y la saqué. (El affaire) de mi padre no acabó allí porque él insistió. Han pasado años y no sé si tengo hermanos por parte de ella (la amante de su padre). Mamá sufrió mucho pero no hizo caso y prosiguió. Eran cincuenta años de su vida con papá”.

2.- ¿Fue tu padre un alcohólico? RESPUESTA: SÍ (VERDAD)

“A las 2 de la tarde ya era fiesta para él y estaba en la cantina. Fue horrible, vergonzoso y triste. Junto a mis hermanas, lo llevábamos porque no podía ni caminar. Fue cervecero... y en la casa habían bacinicas, y los orines se mezclaban con el alcohol.... por eso yo no tomo cerveza porque asoció un olor con el otro”.

3.- ¿Fue tu hermana una prostituta? RESPUESTA: SÍ (VERDAD)

“No me avergüenzo por el ser humano es libre de hacer de su vida lo que quiere. No podía juzgar a mi hermana, quien desapareció y regresó después de años. Volvió a los 30 años. Parece que a ella le gustó más la vida alegre porque mi mamá lavaba ropa y yo cantaba, pero ella quería hacer su vida. Son cosas de la vida. Luego conoció a mi compadre, el padre de mis sobrinos, y la sacó del mal vivir porque se enamoraron”.

4.- ¿Lucía, te castigó tu pareja estando embarazada? RESPUESTA: SÍ (VERDAD)

“Él (su expareja) estaba saliendo con una chica en aquel tiempo y yo lo perseguí en mi carro. Ella tenía 20 años menos que yo, mientras que yo más de 30. Cuando lo vi (con la mujer), fue terrible. Estaban entrando a un edificio. Para cuando él me vio, me dio un empujón estando embarazada. Entonces, me separé. Cuando nació mi hijo nació con un quiste y principio de hidrocefalia. Edson (su bebé) solo vivió tres años. Fue como perder parte de mi vida”.

5.- ¿Te dio Augusto Ferrando la peor noticia de tu vida? RESPUESTA: SÍ (VERDAD)

“Trabajé 5 años en la peña Ferrando. Imitaba a Tania Libertad. Pero a Augusto le encantaba que yo cantara aparte y me gustaba estar allí, en la peña. Allí conocí a ‘Loco’ Ureta, a Melcocha, a Miguel Barraza. Estaba en el Cusco (cuando Augusto me dio la noticia) y a Edson, aquel día, le iban a poner su tercera válvula y Augusto me buscaba por todos lados. Entonces pensé 'Dios mío, Edson (su hijo) ha fallecido”.

6.-¿Lucía, te escapaste del velorio de tu hijo? RESPUESTA: SÍ (VERDAD)

“Llegué de Cusco y me molestó mucho que su padre estuviese velando en la casa de unos familiares. Y vi correr la cerveza por aquí y por allí. Mientras que mi hijo estaba descubierto, como si fuera un trofeo para que lo vieran. Entonces, lo alcé y lo besé y me di la vuelta. No soporté eso”.

NOTA ORIGINAL

Volviendo a su estilo, Beto Ortiz adelantó en su cuenta de Instagram que la próxima invitada para sentarse en el sillón rojo de 'El valor de la verdad’ será la cantante criolla Lucía de la Cruz.

De los clips publicados se pudo conocer un poco más de lo que se verá esta noche a las 10 en el programa de Latina. Esta no será la primera vez que Lucía visita a Beto Ortiz, en agosto de 2012 pasó por el polígrafo y contestó solo 20 preguntas, entre las que resaltó que su exesposo Luisito Caycho fue “un error” en su vida, y ganó S/25 mil.

La artista habló sobre algunos de sus más sonados romances que la popularizaron bajo el apodo de “chibolera” y sobre algunos que, hasta ahora, desconocíamos. Según indicó, ha tenido 99 novios: "99 novios contados con palitos en mi cama (...) Soltera, pero no desatendida”, aseveró.

Su affaire con el ‘Nene’ Cubillas

A su turno, de la Cruz manifestó que tuvo un amorío con el exfutbolista Teófilo Cubillas. Él iba a verme en un auto negro, a las 8 y 30 de la noche (...) Hicimos el amor en Huarmey”, confesó la intérprete criolla.

Las propinas para la ‘Foquita’

Las preguntas sobre el jugador Jefferson Farfán tampoco podían faltar. La cantante asegura haberle dado algunas propinas cuando era un niño para que juegue con sus amigos. Además, Lucía bromeó sobre la invitación que Farfán le hizo a Eva Ayllón a su fiesta de cumpleaños mientras que ella no fue invitada. “Estoy molesta contigo, “Foca”, contrataste a Eva Ayllón y a mí no me invitaste a tu santo”.