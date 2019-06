"Evangelion": ¿Porqué Netflix eliminó 'Fly me to The Moon' de la serie? | VIDEO

"Evangelion", joya de la animación japonesa que se estrenó en 1995, acaba de llegar aNetflix en medio de las críticas de los fanáticos del anime que marcó toda una época.

¿Qué sucedió? 'Fly me to The Moon', tema de cierre del anime, fue eliminado de Netflix y reemplazado por otro tema de la serie en versión de piano.

'Fly me to The Moon' en "Evangelion" es un cover de la canción Bart Howard escrita en 1954. Esta canción se volvió un clásico entre todos los fanáticos del programa japonés que cuestiona las intenciones de Dios para con el mundo del hombre.

Resulta que @NXOnNetflix@NetflixLAT adquirió los derechos de #Evangelion pero no de la banda sonora entonces al final de los episodios no suena Fly me to the Moon. SON COMO 10 VERSIONES DE FLY ME TO THE MOON QUE NOS PERDEMOS.



MEJOR NO SUBÍAN LA SERIE Y SE AHORRABAN LA PLATA. — Jorge Paz (@octavodepollo) June 21, 2019

El portal The Wrap indica que la razón de quitar 'Fly me to The Moon' de "Evangelion" corresponde a los derechos de autor y licencias de la serie. Netflix optó por reemplazar el icónico tema por otra canción original del anime.

Cabe indicar que distintos usuarios en Japón han reportado que el cambio de canción no tuvo efecto para el país asiático.

Funny thing is, on Japanese Netflix, Fly Me to the Moon's on there. Definitely must be a copyright issue. pic.twitter.com/YTIrRygzZ0 — TheDiamondDude @ nowhere in particular (@Mark_TDD) June 21, 2019

En octubre de 1995 el estudio Gainax reinventó el concepto de la animación japonés con el estreno de "Evangelion" por la señal de TV Tokio. Con el correr de los años, la serie ganó fama mundial y se convirtió en un clásico.