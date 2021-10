Un emotivo momento fue el que se vivió la noche del último lunes en “La Voz Senior”, luego que Eva Ayllón no pudiera contener las lágrimas al escuchar un tema interpretado por uno de los participantes que le recordó a su sobrino que falleció de leucemia.

Todo ocurrió tras la presentación de Denys Torres, del equipo de Daniela Darcourt, quien cantó la canción “No hace falta” de Mijares. Su vibrante manera de entonar esta balada cautivó a todos y él reveló el motivo de que su interpretación saliera como lo hizo.

“Ayer nació el hijo de mi nieta, soy bisabuelo y pensé en él y me siento muy orgulloso al estar acá”, contó. Seguidamente, Cristian Rivero notó sumamente conmovida a la criolla con este tema y le consultó qué le había pasado.

“¡La canción es muy fuerte! Es algo muy personal, yo tuve un sobrino al cual amé y amo con toda mi locura y lo tengo (en un lugar en su casa) con foto donde cada vez que yo salgo de mi cuarto me persigno y está mi papá, mi mamá, él y otras personas más”, contó inicialmente.

“Y cuando a los 12 años la leucemia se lo llevó, yo tuve que escuchar esta canción por primera vez, hace muchos años. Entonces eso es lo que me has transmitido y en realidad he escuchado tu voz, tu sentimiento y eres fenomenal”, le dijo al participante para felicitarlo.

VIDEO RECOMENDADO

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre la suspensión de la última gala de “Reinas del Show”

La conductora y productora de la segunda temporada de 'Reinas del show', Gisela Valcárcel, se pronunció sobre la suspensión del programa que se iba a emitir el día de hoy debido a que parte de su equipo fue diagnosticado y dio positivo al covid-19. (Fuente: América TV)