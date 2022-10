Ethel Pozo marcó su distancia de Melissa Paredes, luego que la exconductora revelara sus condiciones para presentarse en el set de ‘América Hoy’. Entre sus requisitos indicó que solo iría si la hija de Gisela Valcárcel y Janet Barboza no se encontraran en el estudio y las enviaran a hacer un enlace en directo desde un mercado.

Tras estos comentarios, Pozo hizo referencia a una exchica reality que habría mostrado una conducta soberbia en los últimos días: “No vaya a ser que Melissa Paredes sea del clan de Michelle Soifer”.

Además, manifestó que ya no quiere a su excompañera: “Yo jamás puedo voy a ser doble cara, no le puedo sonreír a alguien que no quiero. No le puedo sonreír, simplemente no me une nada a Melissa Paredes. Si me dicen que tengo que estar en el set, preferiría irme a un enlace. No soy hipócrita, no puedo, no nací así”, aseguró la recién casada.

Por su parte, Edson Dávila también opinó e indicó que lo que él esperaba es que Melissa Paredes le respondiera a Janet Barboza. A lo que la popular ‘retoquitos’ respondió: “Solo espero que mañana tenga la oportunidad, aunque sea de 30 segundos, porque me siento aludida, porque cada vez que le ponen el micrófono a Melissa Paredes tiene palabras descorteses para conmigo. No soy ninguna niña, soy una conductora de TV”, sentenció.